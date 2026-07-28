Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка
Владиславу Терещенку назавжди 20 років
колаж: glavcom.ua

Владислав Терещенко: «Бути воїном – жити вічно»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Терещенка.

20-річний солдат Владислав Терещенко на псевдо Гатс поліг 13 травня 2025 року в селі Нововодяне Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Владислав народився 20 квітня 2005 року в місті Васильків на Київщині. Закінчив академічний ліцей «Престиж» (раніше – школа № 9) та Васильківський професійний коледж. Працював на виробництві модульних будинків.

Під час повномасштабної війни захищав Батьківщину у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 

Під час повномасштабної війни Владислав Терещенко захищав Батьківщину у складі 3-ї окремої штурмової бригади
Під час повномасштабної війни Владислав Терещенко захищав Батьківщину у складі 3-ї окремої штурмової бригади
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій син був доброзичливим, мужнім, відкритим, працьовитим, справедливим, з хорошим почуттям гумору. Поспішав усім допомогти та ніколи не нарікав, що йому важко. Дуже любив і поважав мене, сестричку, братиків, бабусю. Завжди намагався додзвонитися й повідомити, що з ним все добре, що він живий. Мріяв про відпустку, щоб побачити рідних, друзів, колег, але, на жаль, не судилося. Він завжди говорив: «Бути воїном – жити вічно»», – розповіла мама захисника Наталія Недашківська. 

Владислава поховали у рідному Василькові.

У нього залишилися мама, сестра, брати та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів
Кремль розколює Росію заради Москви
24 липня, 17:18
Після потужних вибухів територію заводу «Титан-Барикади» у Волгограді охопило масштабне задимлення
Україна встановила рекорд за ударами по російському ВПК
28 червня, 11:52
Паліса зустрівся із новим військовим аташе США
Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю
30 червня, 17:06
Іноземні найманці воюють на стороні Росії
Списали як непотріб? РФ кинула напризволяще штурмовиків із Бангладешу
8 липня, 04:11
Новобранці 93 ОМБр проходять курс з тактичної медицини
Один із наймолодших комбригів ЗСУ розповів, як мобілізовані змінюються на війні
11 липня, 17:15
Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум
Росіяни вгатили КАБами по Сумах – четверо загиблих
11 липня, 15:32
Міжнародний аеропорт «Луганськ» зруйнований внаслідок бойових дій 2014 року і наразі повністю непридатний для прийому чи випуску повітряних суден
Новий день пам'яті. Верховна Рада зареєструвала відповідну постанову
16 липня, 15:45
Понад два роки захисник вважався зниклим без вісти
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Володимира Гойду
Вчора, 09:00
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
У Києві лунала повітряна тривога через загрозу російських БпЛА
24 липня, 07:02

Суспільство

Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка
Захищав Україну у складі Третього корпусу. Згадаймо Владислава Терещенка
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
В Україні грози з градом і шквалами: погода на 28 липня 2026 року
Мін'юст назвав кількість українців, які одружилися онлайн
Мін'юст назвав кількість українців, які одружилися онлайн
Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти
Нардепи запропонували дозволити полювання з дронами: зоозахисники проти
28 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
28 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
142K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua