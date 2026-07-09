Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
Російський диктатор наполягає на продовженні бойових дій
фото: Reuters

За словами джерел, Путін, ймовірно, посилить війну в Україні, незважаючи на мирні ініціативи Трампа

Російський диктатор Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Києвом, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел, наближених до Кремля, нещодавні удари України безпілотниками по російських нафтопереробних заводах і портах ще більше зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії на даний момент.

Два з цих джерел, які висловилися на умовах анонімності, заявили, що Путін, ймовірно, піде на ескалацію конфлікту. Одне з них, яке регулярно зустрічається з президентом, зазначило, що ймовірність ескалації в найближчі місяці є «високою».

Одне з джерел, обізнане з позицією Путіна, повідомило, що він «завзято наполягає» на досягненні ключової мети – захопленні решти Донбасу, де цього року темпи наступу російських військ сповільнилися. Це ж джерело зазначило, що Путін нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на основі перемир’я вздовж нинішніх ліній фронту. Друге джерело повідомило, що Путін вірить: Росія незабаром захопить Донбас.

У відповідь на запит про коментар до офісу Зеленського високопоставлений український чиновник зазначив, що звіти київської розвідки за останні місяці свідчать про те, що Путін готується до подальших кроків у війні, а не до миру, зокрема до нових операцій на території України або можливого нападу на іншу європейську країну.

Деякі західні військові аналітики вважають, що для досягнення мети – захоплення Донбасу – Росії знадобиться обов’язковий призов чоловіків призовного віку. Призов є політично непопулярним кроком, на який Путін не наважувався з самого початку війни.

Російські військові експерти дедалі частіше публічно обговорюють ескалацію конфлікту, зокрема можливість нанесення ударів по європейських цілях, таких як бази НАТО в країнах Балтії.

Такий крок міг би призвести до втягнення Росії у пряму конфронтацію з альянсом під керівництвом США, що стало б випробуванням для принципу НАТО, згідно з яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Повторні удари по нафтопереробних заводах, портах і сховищах у Росії та на окупованих Росією територіях України спричинили гостру нестачу палива, через що мільйони росіян на власній шкірі відчули наслідки війни. Рейтинг Путіна залишається високим, але, як показало опитування, нещодавно він опустився до найнижчого рівня з початку війни у 2022 році.

Союзники України скористалися тим, що вони називають зміною динаміки війни. Дехто закликає до введення додаткових економічних санкцій, щоб змусити Путіна припинити конфлікт.

Однак, за словами особи, яка регулярно зустрічається з Путіним, останні успіхи України ще більше розлютили Путіна та зміцнили його рішучість дати жорстку відповідь. Виступаючи минулого тижня перед генералами у телевізійному зверненні, Путін зазначив, що удари України по енергетичній інфраструктурі означають, що Росія намагатиметься захопити більше української території вздовж кордону, за межами Донбасу, як «зону безпеки».

За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, президент Росії вважає завоювання контролю над цією областю питанням принципу, зазначаючи, що російському президенту «потрібна якась перемога».

Ці коментарі пролунали після того, як у понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче, щоб війна закінчилася, і що вирішення конфлікту «ближче, ніж люди усвідомлюють». Минулого тижня Трамп провів окремі телефонні розмови з Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським. У середу він зустрівся із Зеленським на саміті НАТО, де, за словами українського президента, вони обговорили «ідеї, що наблизять мир».

 

Теги: росія Донбас війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
Бізнесу на прифронтових територіях стане простіше отримати компенсацію – Свириденко
Бізнесу на прифронтових територіях стане простіше отримати компенсацію – Свириденко
Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня
Негода не відступає: які області накриють грози та шквали 10 липня
Військова омбудсменка пояснила, хто відповідальний за конфлікти між цивільними та ТЦК
Військова омбудсменка пояснила, хто відповідальний за конфлікти між цивільними та ТЦК
Чотири роки без «Дракона». Згадаймо Олександра Попова
Чотири роки без «Дракона». Згадаймо Олександра Попова
Україну накриють дощі та літня прохолода: погода на 9 липня 2026 року
Україну накриють дощі та літня прохолода: погода на 9 липня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Сьогодні, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua