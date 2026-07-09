Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо

За словами джерел, Путін, ймовірно, посилить війну в Україні, незважаючи на мирні ініціативи Трампа

Російський диктатор Володимир Путін відкидає заклики до мирних переговорів із Києвом, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел, наближених до Кремля, нещодавні удари України безпілотниками по російських нафтопереробних заводах і портах ще більше зміцнили рішучість Путіна продовжувати бойові дії на даний момент.

Два з цих джерел, які висловилися на умовах анонімності, заявили, що Путін, ймовірно, піде на ескалацію конфлікту. Одне з них, яке регулярно зустрічається з президентом, зазначило, що ймовірність ескалації в найближчі місяці є «високою».

Одне з джерел, обізнане з позицією Путіна, повідомило, що він «завзято наполягає» на досягненні ключової мети – захопленні решти Донбасу, де цього року темпи наступу російських військ сповільнилися. Це ж джерело зазначило, що Путін нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на основі перемир’я вздовж нинішніх ліній фронту. Друге джерело повідомило, що Путін вірить: Росія незабаром захопить Донбас.

У відповідь на запит про коментар до офісу Зеленського високопоставлений український чиновник зазначив, що звіти київської розвідки за останні місяці свідчать про те, що Путін готується до подальших кроків у війні, а не до миру, зокрема до нових операцій на території України або можливого нападу на іншу європейську країну.

Деякі західні військові аналітики вважають, що для досягнення мети – захоплення Донбасу – Росії знадобиться обов’язковий призов чоловіків призовного віку. Призов є політично непопулярним кроком, на який Путін не наважувався з самого початку війни.

Російські військові експерти дедалі частіше публічно обговорюють ескалацію конфлікту, зокрема можливість нанесення ударів по європейських цілях, таких як бази НАТО в країнах Балтії.

Такий крок міг би призвести до втягнення Росії у пряму конфронтацію з альянсом під керівництвом США, що стало б випробуванням для принципу НАТО, згідно з яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Повторні удари по нафтопереробних заводах, портах і сховищах у Росії та на окупованих Росією територіях України спричинили гостру нестачу палива, через що мільйони росіян на власній шкірі відчули наслідки війни. Рейтинг Путіна залишається високим, але, як показало опитування, нещодавно він опустився до найнижчого рівня з початку війни у 2022 році.

Союзники України скористалися тим, що вони називають зміною динаміки війни. Дехто закликає до введення додаткових економічних санкцій, щоб змусити Путіна припинити конфлікт.

Однак, за словами особи, яка регулярно зустрічається з Путіним, останні успіхи України ще більше розлютили Путіна та зміцнили його рішучість дати жорстку відповідь. Виступаючи минулого тижня перед генералами у телевізійному зверненні, Путін зазначив, що удари України по енергетичній інфраструктурі означають, що Росія намагатиметься захопити більше української території вздовж кордону, за межами Донбасу, як «зону безпеки».

За словами джерела, яке регулярно зустрічається з Путіним, президент Росії вважає завоювання контролю над цією областю питанням принципу, зазначаючи, що російському президенту «потрібна якась перемога».

Ці коментарі пролунали після того, як у понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Путін хоче, щоб війна закінчилася, і що вирішення конфлікту «ближче, ніж люди усвідомлюють». Минулого тижня Трамп провів окремі телефонні розмови з Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським. У середу він зустрівся із Зеленським на саміті НАТО, де, за словами українського президента, вони обговорили «ідеї, що наблизять мир».