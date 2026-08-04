Кінець косметики на чесному слові

Європейський ринок – це насамперед ринок довіри

Instagram, маркетплейси та інтернет-магазини сьогодні переповнені косметикою. «Чудодійний» крем від зморшок, натуральна сироватка, авторська косметика, парфуми «як у відомого бренду, але втричі дешевше». Частина цієї продукції справді якісна. Але є й інше питання: хто її виготовив, чи перевіряв хтось її безпечність і хто відповідатиме, якщо замість обіцяного ефекту покупець отримає алергію чи хімічне подразнення?

Саме на це відповідають нові правила, які остаточно набули чинності 3 серпня, після завершення дворічного перехідного періоду. Протягом двох років виробники, імпортери, продавці та маркетплейси мали привести свою продукцію у відповідність до нових вимог. Тому говорити про «раптові заборони» було б неправильно – бізнес мав достатньо часу для адаптації.

Чи означає це подорожчання косметики? Для великих міжнародних брендів і більшості середніх легальних виробників – навряд чи. Вони давно працюють за подібними стандартами. Найбільше зміни відчують ті, хто роками продавав продукцію без належного підтвердження її безпечності, економлячи на документації, дослідженнях і відповідальності перед покупцем. Якщо собівартість їхньої продукції зросте, то насамперед тому, що тепер доведеться оплачувати те, на чому раніше економили.

Фактично держава змінює саму логіку ринку. Якщо ти продаєш косметику, недостатньо написати в рекламі «натуральна» чи «авторська». Потрібно бути готовим підтвердити її безпечність і відповідати за свій товар.

Ми вже проходили схожу дискусію кілька років тому, коли Україна переходила на європейські правила щодо географічних зазначень і відмовлялася від назв «коньяк» та «шампанське». Тоді багато хто говорив про чергові обмеження. Насправді ж ішлося про встановлення чесних і зрозумілих правил. З косметикою відбувається те саме.

Європейський ринок – це насамперед ринок довіри. Покупець має бути впевнений, що товар відповідає заявленому складу, пройшов необхідні процедури і має конкретного відповідального виробника. Саме ця довіра і є однією з найважливіших складових європейської якості життя.

Ми часто говоримо про європейську інтеграцію як про високі зарплати, інвестиції чи безвіз. Але вона складається і з менш помітних речей. З правил, які дозволяють без страху купувати продукти, ліки чи косметику, навіть якщо замовляєш їх через маркетплейс. І саме такі, на перший погляд технічні, зміни роблять повсякденне життя безпечнішим для кожного з нас.