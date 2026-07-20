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У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС
Постраждалих немає
фото: Житомирська ОВА (ілюстративне)

Окупанти атакували Миколаївщину

Вранці 20 липня російська терористична армія атакувала Миколаївську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.

«Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу Shahed/«Гербера». Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мережа WOG запровадила особливий режим роботи АЗС у кількох прифронтових областях – заправки не працюють вночі, а під час повітряної тривоги відпуск пального призупиняють.

Як повідомлялося, автозаправні станції у Коростенському районі на півночі Житомирської області відтепер не працюватимуть під час повітряної тривоги. Бунечко підписав наказ, згідно з яким усі АЗС на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припиняти роботу та вживати заходів для евакуації працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць.

До слова, атаки на прифронтові АЗС стали для Росії практично щоденною тактикою. За словами Бескрестнова, ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по своїй логістиці.

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Теги: війна Миколаїв АЗС

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