У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС

Окупанти атакували Миколаївщину

Вранці 20 липня російська терористична армія атакувала Миколаївську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.

«Сьогодні вранці ворог атакував область ударними БпЛА типу Shahed/«Гербера». Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мережа WOG запровадила особливий режим роботи АЗС у кількох прифронтових областях – заправки не працюють вночі, а під час повітряної тривоги відпуск пального призупиняють.

Як повідомлялося, автозаправні станції у Коростенському районі на півночі Житомирської області відтепер не працюватимуть під час повітряної тривоги. Бунечко підписав наказ, згідно з яким усі АЗС на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припиняти роботу та вживати заходів для евакуації працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць.

До слова, атаки на прифронтові АЗС стали для Росії практично щоденною тактикою. За словами Бескрестнова, ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по своїй логістиці.