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Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року
В Україні триває 1597-й день повномасштабної війни в Україні
фото: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 38 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 268 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та здійснили 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 295 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9705 дронів-камікадзе та здійснили 3054 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 49 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфине Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили дев'ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби українські захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 44 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили дві атаки противника в районі Гоптівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська двічі атакували у напрямках Новоплатонівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Ставків, Дробишевого та Лимана, а також у напрямках Дружелюбівки, Дерилового, Шийківки, Новоселівки та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували у напрямках Никифорівки, Тихонівки та Юрівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Степанівки та Олександро-Шультиного.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 38 штурмових дій противника. Найзапекліші бої точилися в районах Торецького, Покровська, Родинського та Білицького, а також у напрямках Павлівки, Вільного, Шевченка, Гришиного, Молодецького, Новопідгородного, Світлого, Гулівого, Матяшевого, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили три атаки у напрямках Новогеоргіївки та Воскресенки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони. Бої точилися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Гіркого, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Щербаків.

Нагадаємо, триває 1597-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб фронт війна окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2026 року
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