Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Коли ми експортуємо металобрухт, ми втрачаємо гнучкість оборонного виробництва – президентка Асоціації PAEW

В Україні зафіксовані рекордні обсяги експорту металобрухту – ресурсу, який є фундаментом для відновлення промисловості після війни. Про це заявила президентка Асоціації PAEW, генеральна директорка «Офісу сталих рішень» Людмила Циганок.

«Металобрухт – це не просто відходи металу. Це критична сировина для металургії, машинобудування і військово-промислового комплексу. Коли ми його експортуємо – ми буквально продаємо власні заводи, які могли б постати завтра з цих уламків», – пояснила Циганок.

За її словами, за останні місяці експорт брухту зріс у кілька разів через високі світові ціни, спрощення митних процедур та брак внутрішнього попиту. Проте така політика є короткозорою і небезпечною для держави.

«Підприємства, які сьогодні продають брухт за кордон, отримують швидкий прибуток, але країна втрачає стратегічний ресурс. Для відновлення металургії після війни знадобляться сотні тисяч тонн вторинного металу – і якщо ми віддамо його зараз, завтра будемо купувати втридорога», – зазначила президентка PAEW.

Вона підкреслила, що питання брухту – це не лише економіка, а національна безпека. У країні, яка воює, метал є стратегічним матеріалом, необхідним для оборони, ремонту техніки, фортифікацій та відбудови інфраструктури.

«Коли ми експортуємо металобрухт, ми втрачаємо гнучкість оборонного виробництва. Після 2024 року фактично втрачено контроль над балансом брухту в країні», – зауважила Циганок.

Окремо вона звернула увагу на екологічний аспект проблеми. Переробка брухту всередині країни зменшує потребу в первинній сировині, скорочує викиди CO₂ та сприяє «зеленій» модернізації економіки.

«Європа вже давно побудувала систему циркулярної економіки – коли матеріали повертаються у виробництво. А ми експортуємо те, що могло б стати основою для водневої металургії й стійкого відновлення. Країна, яка воює, не може дозволити собі розпродавати метал. Експорт брухту сьогодні – це продаж власного майбутнього завтра. Україні потрібна державна політика обігу металобрухту як частини промислової та кліматичної стратегії. Інакше після перемоги ми будемо відбудовувати країну не з власного заліза, а з чужих умов», – резюмувала експертка.

Як відомо, у серпні цього року експорт металобрухту з України зріс на 22,1% у річному вимірі. Загалом за січень–серпень відвантаження українського брухту зросли на 59,3% р./р. – до 283,05 тис. т. При цьому у липні 2025 року після річної перерви брухт з України почали відправляти і до Придністров’я – російського анклаву в Молдові.

Через «сірі» схеми, за якими експорт брухту спершу відправляється до Польщі, щоб уникнути сплати мита, український бюджет втратив вже близько 3 мільярдів гривень – такі оцінки навели у ВР.

Теги: економіка машинобудування металургія

