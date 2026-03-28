Зеленський розкрив, чого проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу.
Президент Володимир Зеленський заявив, що 90% можливого дефіциту пального в Україні припадає на дизель. Під час візитів на Близький Схід він проводитиме переговори щодо постачань цього пального в обмін на оборонні технології. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини».

За словами президента, уряд та «Нафтогаз України» визначив потребою енергетичної безпеки країни саме дизельне пальне, адже 90% дефіциту в Україні, який може бути, припадає саме на нього.

Тож нині Україна сподівається налагодити постачання дизелю з Близького Сходу в обмін на допомогу в протидії іранським дронам.

«Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури й людей. Своєю чергою в мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я розв’язую», – сказав президент.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
На Сумщині через обстріл загинула 20-річна дівчина
Терехов відвідав модульне містечко для вимушених переселенців у Львові (фото)
Зеленський зустрівся з ОАЕ з українськими військовими
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

