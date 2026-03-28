Зеленський розкрив, чого проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі

Президент Володимир Зеленський заявив, що 90% можливого дефіциту пального в Україні припадає на дизель. Під час візитів на Близький Схід він проводитиме переговори щодо постачань цього пального в обмін на оборонні технології. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини».

За словами президента, уряд та «Нафтогаз України» визначив потребою енергетичної безпеки країни саме дизельне пальне, адже 90% дефіциту в Україні, який може бути, припадає саме на нього.

Тож нині Україна сподівається налагодити постачання дизелю з Близького Сходу в обмін на допомогу в протидії іранським дронам.

«Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури й людей. Своєю чергою в мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я розв’язую», – сказав президент.

Нагадаємо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.