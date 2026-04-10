Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів

Ціни на пальне й продукти зростають через війну, а доходи не встигають за витратами

У США в лютому зафіксували зростання інфляції, яке загалом відповідало прогнозам економістів, однак подальший ціновий тиск може посилитися через загострення ситуації навколо Ірану на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

Головний показник інфляції, на який орієнтується Федеральна резервна система Штатів, знову зріс. Це означає, що ціни в економіці продовжують підніматися вже не перший місяць поспіль. Основна причина – подорожчання енергоносіїв. Через війну на Близькому Сході ціни на нафту різко пішли вгору, а разом із ними подорожчав і бензин у США. Його ціна досягла рівня, якого не було вже кілька років.

Економісти попереджають, що це ще не весь ефект від війни. Частина наслідків проявиться пізніше, тому ситуація може ще погіршитися. Проблема не лише в пальному. Через перебої з постачанням у світі дорожчають і продукти харчування, адже зростають витрати на їх виробництво і доставку.

Навіть якщо не враховувати ціни на їжу та енергію, загальний рівень інфляції все одно залишається високим. Це означає, що подорожчання відбувається не лише в окремих сферах, а по всій економіці.

У таких умовах Федеральна резервна система змушена бути обережною. Замість того щоб послаблювати фінансову політику, регулятор може навпаки утриматися від будь-яких пом’якшень або навіть піти на більш жорсткі кроки, якщо ціни й далі зростатимуть.

У самому центробанку також визнають ризики. У документах після засідання зазначено, що затяжна війна може надовго підняти ціни на енергію. А це автоматично потягне за собою подорожчання багатьох інших товарів і послуг.

Водночас економіка поки тримається завдяки споживачам. Американці продовжують витрачати гроші, і це підтримує загальну активність. Але тут є ризик: якщо пальне й далі дорожчатиме, людям доведеться економити на інших покупках.

Ще один фактор – ситуація на фондовому ринку. Його падіння може зменшити доходи заможних американців, які зараз найбільше витрачають і фактично «тягнуть» економіку вперед.

Нагадаємо, що США виступають проти будь-яких спроб Ірану стягувати плату за прохід нафтових суден повз його узбережжя. Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою та без обмежень.