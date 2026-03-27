Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо

Підозри залишилися, слідство триває і готуються нові допити

У Швеції звільнили з-під варти двох росіян, яких підозрюють у серйозному порушенні міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника Sweden Herald.

Йдеться про керівників російської компанії, яких затримали у місті Сундсвалль у межах розслідування щодо можливого обходу санкцій.

Попри звільнення, підозри щодо них залишаються чинними. У прокуратурі наголосили, що розслідування не завершене і триває збір доказів. Правоохоронці продовжують слідчі дії, зокрема планують провести нові допити у справі.

Нагадаємо, що Канада вводить додаткові санкції проти РФ. Йдеться про обмеження проти сотні суден тіньового флоту. «З метою подальшого посилення наших зусиль у боротьбі з ухиленням Росії від санкцій Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден із російського тіньового флоту. Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування своєї війни проти України, використовуючи мережу суден та допоміжних організацій – переважно нафтових танкерів – відомих як тіньовий флот, для транспортування товарів та сировини, що підпадають під санкції, зокрема сирої нафти, до країн по всьому світу», – йдеться у повідомленні.

До слова, Володимир Путін заявив про погіршення основних макроекономічних показників на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Кремля.

За словами диктатора, динаміка ключових показників на старті року стала негативною. Він навів дані Росстату, згідно з якими валовий внутрішній продукт у січні 2026 року знизився на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.