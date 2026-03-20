Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Пекін є другим найбільшим експортером добрив у світі та входить до числа ключових постачальників авіаційного палива
У разі стабілізації ситуації повернення Китаю до звичайної експортної політики може зайняти тривалий час

Китай скорочує експорт авіаційного пального, дизелю й добрив. Обмеження повʼязані з порушенням постачання сировини через геополітичну ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Національна комісія з розвитку й реформ Китаю останніми днями наказала експортерам добрив призупинити постачання за кордон окремих видів продукції, повідомляють представники галузі, дипломати й аналітики. Раніше цього місяця регулятор також зобов’язав великі державні нафтопереробні компанії зупинити експорт авіаційного пального, дизелю та гасу.

Китай є другим у світі експортером добрив після Росії й шостим – авіаційного пального. Офіційного оголошення про експортні обмеження до таких країн, як Австралія, В’єтнам та Індія, Пекін не робив.

За словами працівника одного з виробників добрив у провінції Шаньдун, компанії наказали припинити постачання до Індії, хоча частина відвантажень до країн Південно-Східної Азії ще дозволена. Це також підтверджують галузеві аналітики й дипломати.

Нагадаємо, початок 2026 року для економіки Китаю виявився значно успішнішим, ніж прогнозували аналітики, що свідчить про зміцнення внутрішньої динаміки до моменту масштабної дестабілізації через війну в Ірані.

До слова, великі державні нафтові компанії Китаю після чотиримісячної перерви хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну на Близькому Сході. Торгові підрозділи державних компаній Sinopec і PetroChina цього тижня зверталися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель російської нафти. Якщо угоди будуть укладені, це будуть перші покупки з листопада 2025 року.

Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

