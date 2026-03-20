Китай обмежив експорт пального та добрив через війну на Близькому Сході

У разі стабілізації ситуації повернення Китаю до звичайної експортної політики може зайняти тривалий час

Китай скорочує експорт авіаційного пального, дизелю й добрив. Обмеження повʼязані з порушенням постачання сировини через геополітичну ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Національна комісія з розвитку й реформ Китаю останніми днями наказала експортерам добрив призупинити постачання за кордон окремих видів продукції, повідомляють представники галузі, дипломати й аналітики. Раніше цього місяця регулятор також зобов’язав великі державні нафтопереробні компанії зупинити експорт авіаційного пального, дизелю та гасу.

Китай є другим у світі експортером добрив після Росії й шостим – авіаційного пального. Офіційного оголошення про експортні обмеження до таких країн, як Австралія, В’єтнам та Індія, Пекін не робив.

За словами працівника одного з виробників добрив у провінції Шаньдун, компанії наказали припинити постачання до Індії, хоча частина відвантажень до країн Південно-Східної Азії ще дозволена. Це також підтверджують галузеві аналітики й дипломати.

Нагадаємо, початок 2026 року для економіки Китаю виявився значно успішнішим, ніж прогнозували аналітики, що свідчить про зміцнення внутрішньої динаміки до моменту масштабної дестабілізації через війну в Ірані.

До слова, великі державні нафтові компанії Китаю після чотиримісячної перерви хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну на Близькому Сході. Торгові підрозділи державних компаній Sinopec і PetroChina цього тижня зверталися до постачальників із запитами щодо можливих закупівель російської нафти. Якщо угоди будуть укладені, це будуть перші покупки з листопада 2025 року.