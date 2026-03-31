Затримано агентів російського ГРУ, які готували серію гучних замовних вбивств в Україні

Всіх учасників агентурної мережі затримано під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва

На Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ генштабу РФ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, учасників мережі затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві (командира ДФТГ «Легіон Д» Сергія Фіца).

Повідомляється, що діяльність ворожої агентурної мережі, яка готувала низку резонансних вбивств у столиці та на Київщині, припинили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з Головним управлінням СБУ у місті Києві та Київській області.

Слідство встановило, що координацію діяльності здійснював куратор з головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ, який спеціалізується на проведенні розвідувально-диверсійних операцій на території України. Ним виявився 39-річний співробітник чнтвертого управління центру спеціального призначення «Кубінка» сил спеціальних операцій ворожої спецслужби за позивним Метеор.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних фото: Нацполіція

Повідомляється, що для втілення злочинних планів він залучив чотирьох осіб, один з яких був правоохоронцем. За наказом куратора вони встановлювали потенційних жертв з-поміж відомих громадських діячів чи представників командування підрозділів Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки, Національної гвардії, добровольчих формувань територіальної громади. Після чого розпочинали виконання «замовлення».

Обшук у одного з підозрюваних фото: Нацполіція

За даними слідства, один з агентів – керівник охоронної фірми, відповідав за забезпечення «команди» транспортом. Наданий ним автомобіль, брендований під службовий та з проблисковими маячками, допомагав швидко залишити місце злочину, не привертаючи зайвої уваги. Кермувала ним 46-річна переселенка із Запоріжжя. Вона повинна була доставити кілера до місця вчинення злочину, а після цього вивезти його до заздалегідь орендованої квартири.

«Безпосереднього виконавця, раніше судимого за розбій чоловіка, працівник спецслужби РФ завербував ще у 2022 році в Херсоні через свою резидентку. Вона ж після деокупації міста виїхала разом з ним до Росії, продовжуючи допомагати проводити підривну діяльність та вербувати потенційних агентів», - повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що зв’язок між собою учасники підтримували через іноземні месенджери. Вони забезпечували конфіденційність розмов та не зберігали історію листувань. Зброю та необхідні боєприпаси отримували у заздалегідь облаштованих схронах на території Київської та Черкаської областей.

Повідомляється, що всіх учасників агентурної мережі затримали під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва. В ході проведених обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили зброю, змінні SIM-картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Слідство також встановило, що завербовані агенти планували здійснити ще декілька вбивств кількох впливових українських діячів із застосуванням вибухових пристроїв, які планували закладати під автомобілі.

Усім учасникам мережі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Дії куратора та його резидентки кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 (Замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, коли особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм заочно оголошено підозри.

Раніше Служба безпеки зірвала спроби окупантів здійснити серію терактів у Хмельницькому. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агентку ФСБ, яка готувала підриви авто Сил оборони. Зловмисниця відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Надалі ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.