Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано агентів російського ГРУ, які готували серію гучних замовних вбивств в Україні

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Учасникам мережі вже повідомлено про підозру
фото: Національна поліція України

Всіх учасників агентурної мережі затримано під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва

На Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ генштабу РФ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, учасників мережі затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві (командира ДФТГ «Легіон Д» Сергія Фіца).

Повідомляється, що діяльність ворожої агентурної мережі, яка готувала низку резонансних вбивств у столиці та на Київщині, припинили оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з Головним управлінням СБУ у місті Києві та Київській області. 

Слідство встановило, що координацію діяльності здійснював куратор з головного розвідувального управління генштабу ЗС РФ, який спеціалізується на проведенні розвідувально-диверсійних операцій на території України. Ним виявився 39-річний співробітник чнтвертого управління центру спеціального призначення «Кубінка» сил спеціальних операцій ворожої спецслужби за позивним Метеор.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних
фото: Нацполіція

Повідомляється, що для втілення злочинних планів він залучив чотирьох осіб, один з яких був правоохоронцем. За наказом куратора вони встановлювали потенційних жертв з-поміж відомих громадських діячів чи представників командування підрозділів Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки, Національної гвардії,  добровольчих формувань територіальної громади. Після чого розпочинали виконання «замовлення».

Обшук у одного з підозрюваних
фото: Нацполіція

За даними слідства, один з агентів – керівник охоронної фірми, відповідав за забезпечення «команди» транспортом. Наданий ним автомобіль, брендований під службовий та з проблисковими маячками, допомагав швидко залишити місце злочину, не привертаючи зайвої уваги. Кермувала ним 46-річна переселенка із Запоріжжя. Вона повинна була доставити кілера до місця вчинення злочину, а після цього вивезти його до заздалегідь орендованої квартири.

«Безпосереднього виконавця, раніше судимого за розбій чоловіка, працівник спецслужби РФ завербував ще у 2022 році в Херсоні через свою резидентку. Вона ж після деокупації міста виїхала разом з ним до Росії, продовжуючи допомагати проводити підривну діяльність та вербувати потенційних агентів», - повідомляє Нацполіція.

Встановлено, що зв’язок між собою учасники підтримували через іноземні месенджери. Вони забезпечували конфіденційність розмов та не зберігали історію листувань. Зброю та необхідні боєприпаси отримували у заздалегідь облаштованих схронах на території Київської та Черкаської областей.

Повідомляється, що всіх учасників агентурної мережі затримали під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва. В ході проведених обшуків у зловмисників  правоохоронці вилучили зброю, змінні SIM-картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Слідство також встановило, що завербовані агенти планували здійснити ще декілька вбивств кількох впливових українських діячів із застосуванням вибухових пристроїв, які планували закладати під автомобілі. 

Усім учасникам мережі вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення, за попередньою змовою  групою осіб) та ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Дії куратора та його резидентки кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада),  ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 (Замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, коли особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм заочно оголошено підозри.

Раніше Служба безпеки зірвала спроби окупантів здійснити серію терактів у Хмельницькому. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агентку ФСБ, яка готувала підриви авто Сил оборони. Зловмисниця відстежувала місця паркування машин українських воїнів, фотографувала ці локації та намагалася виявити навколишні камери спостереження. Надалі ворог планував використати агентурні дані для проникнення на автостоянки, щоб замінувати транспортні засоби військових та підірвати їх.

Теги: теракт державна зрада злочин поліція боєприпаси Україна слідство вбивство ГРУ ЗСУ зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні
Смерть 17-річного хлопця від наркотиків: поліція Києва скерувала справу до суду
Затримано агентів російського ГРУ, які готували серію гучних замовних вбивств в Україні
Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА
Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян
На Київщині бійці тероборони знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років (фото)
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua