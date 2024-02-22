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У Росії чоловіки, які вшанували пам’ять Навального, отримали повістки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії чоловіки, які вшанували пам’ять Навального, отримали повістки
Після звістки про смерть Навального в багатьох містах Росії почалися акції пам'яті
фото з відкритих джерел

На акціях у пам'ять про Навального було затримано понад 350 людей

Шістьом жителям Санкт-Петербурга, яких раніше заарештували на кілька діб за покладання квітів до меморіалу Олексію Навальному, вручили повістки у військкомат. Про це повідомляє «Север.Реалии».

Повідомляється, що повістки також видали людям, які не прописані в Петербурзі, але приїхали в місто для того, щоб вшанувати пам'ять Навального.

Загалом у місті за покладання квітів до меморіалу засудили майже двісті росіян, переважну більшість із них заарештували на строк від однієї до чотирнадцяти діб. У протоколах поліцейські здебільшого писали, що затримані «блокували дорогу випадковим перехожим».

Після звістки про смерть Навального в багатьох містах Росії почалися акції пам'яті політика. Найчастіше люди покладали квіти до стихійних меморіалів, часом влаштовували пікети.

На акціях пам'яті, за підрахунками правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», силовики затримали понад 350 людей. Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі – щонайменше 110, а у Москві за два дні заарештували понад 40 росіян.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. 

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента. Згодом мати Навального записала звернення до Путіна.

Як повідомлялося, у Москві з продажу вилучили весь тираж газети «Співрозмовник», на обкладинці якої була фотографія Олексія Навального. У вилученому з продажу номері було надруковано матеріал про смерть Навального в колонії, а також коментарі відомих громадських діячів, журналістів та правозахисників, які висловили свою думку щодо смерті політика.

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Теги: путін політика смерть Олексій Навальний диктатор

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