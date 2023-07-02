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Олександр Невзоров Журналіст

Російський мазохізм та любов до Сталіна

glavcom.ua
Росія фанатично і віддано поклоняється давно мертвому вождеві СРСР

Сталін не лише знищував росіян мільйонами в ГУЛАГу, а й у кожному зручному випадку принижував їх

У Нижегородській області розпочалося будівництво монументального «Сталін центру». Своєю пишністю він має переплюнути «Єльцин центр».

Росія любить Сталіна. Вона фанатично і віддано поклоняється давно мертвому вождеві СРСР.

Ця пристрасть ірраціональна. Єдине її пояснення – російський мазохізм.

Річ у тім, що Сталін не лише знищував росіян мільйонами в ГУЛАГу, а й у кожному зручному випадку – він принижував і опускав «російський народ».

Дивлячись йому у вічі, він відкрито декларував: «Історія Росії полягала, між іншим, у тому, що її безперервно били за відсталість. Били монгольські хани. Били турецькі беки. Били шведські феодали. Били польсько-литовські пани. Били англо-французькі капіталісти. Били японські барони. Били всі – за відсталість. За відсталість військову, за культурну відсталість, за відсталість державну, за відсталість промислову, за відсталість сільськогосподарську. Били тому, що це було прибутково і було безкарно», – стверджував Сталін 1931 року.

Ці його промови доводили і доводять російських патріотів до падучої. Але «відбившись у припадку» і стерши з ротів піну – вони продовжують обожнювати кривавого «Кобу».

До речі, саме цю заяву Сталіна є сенс розмістити в холі нового музею, надрукувавши її «аршинними» золотими літерами.
Гордо, на всю 25-метрову стіну.

Місця у «Сталін центрі» буде багато. Так що там знайдеться можливість прилаштувати і відомі промови Сталіна про те, що «СРСР неминуче програв би війну, якби не англо-американський Ленд ліз»

Однією цією чесною фразою – Сталін обнуляє все російське перемогу, і ламає брехливий «культ перемоги», прямо і чітко вказуючи на істинного переможця гітлеризму.

Джерело
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Теги: Йосип Сталін СРСР росія

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