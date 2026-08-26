Держава – той самий корабель Платона. Питання лише в тому, кого ми зрештою пустимо до керма?

Менеджер, професіонал і «своя команда»: погляд з освіти, науки та оборони

«…справжній стерновий мусить зважати на пору року, на небо, зорі й вітри – на все, що належить до його мистецтва, якщо він справді збирається керувати кораблем»

Платон, «Держава», книга VI

Діагноз є. Причини не названо

У Платона матроси, які ніколи не вчилися навігації, б'ються за кермо, а єдиного, хто знає море, називають нездарою і «зорепасом». Двадцять чотири століття потому цей опис читається як службова записка.

Схвалена цього серпня Стратегія реформування державного управління на 2026–2030 роки називає симптоми чесно й у цифрах: плинність кадрів на державній службі – 24% у 2024 році та 20% у 2025-му за середнього показника країн ЄС близько 6%; серед посад категорії «А» вакантними лишалися до 23%; конкурсний відбір фактично зупинено з 2020 року, і за час воєнного стану на найвищі посади здійснено 218 призначень без конкурсу.

Цифри правильні. Але за ними стоїть причина, якої жоден стратегічний документ поки не назвав уголос, бо вона не бюджетна й не процедурна. Вона світоглядна. Півтора десятиліття кадрову політику держави визначає одне гасло: «Нам не потрібна його освіта, не потрібен його досвід у цій галузі – нам потрібно, щоб він був менеджером».

Причини його появи зрозумілі: ресурсний голод, зарплати, які не тримають нікого, хто має альтернативу, непрестижність служби. І найделікатніша: у частини тих, хто вже при владі, з'явилося уявлення про передавання посад і впливу нащадкам чи родичам, а фаховий конкурент цій логіці заважає. Коли професіоналів стає мало, найпростіший вихід – оголосити, що вони й не потрібні. Так з'явилося чарівне слово. Але це не управлінська філософія, це крик безвиході – вигук системи, яка вже не може знайти фахівця й тому вирішила його скасувати.

«Своя команда»: три хвилі витіснення

Кожен «менеджер», отримавши жезл влади на своєму щаблі, шукає не професіоналів – він формує свою команду. Хай не за фахом, але свою. Логіка проста й людська: той, хто не володіє змістом сфери, потребує не експертів, а лояльних. Вислухати пораду, що розбігається з власною думкою, здатен лише той, хто вже має досвід.

Фахівці зникають у три хвилі. Спершу йдуть ті, хто має альтернативу, – тихо, без конфлікту, і саме вони найцінніші. Потім витісняють тих, хто заперечує, бо фахове заперечення читається як нелояльність. Останніми лишаються ті, кому нікуди йти, і вони вже нічого не вирішують. За два-три кадрові цикли установа зберігає назву, штатний розпис і печатку, але втрачає єдине, заради чого існувала, – компетенцію.

Лоуренс Пітер ще 1969 року сформулював: у будь-якій ієрархії кожен працівник має тенденцію підніматися до рівня своєї некомпетентності. Українська версія жорсткіша за оригінал: у нас на посаду часто підіймаються не через власну компетентність, а прямо повз неї.

Чому бізнесова модель не переноситься на державу

У бізнесі працює зворотний зв'язок, жорсткіший за будь-яку атестацію: інвестор запитає за свої гроші, помилка карається негайно й персонально. Головний інвестор держави – платник податків – вийти з проєкту не може.

Друга відмінність – горизонт вимірювання. Бізнес рахує успіх у прибутку за квартал. Держава – у рівні навченості дітей, тривалості життя, обороноздатності, тобто в показниках, які проявляються через десять-п'ятнадцять років, коли «ефективний менеджер» давно працює деінде й має бездоганне резюме. Управлінець, чия відповідальність закінчується раніше, ніж настають наслідки його рішень, за визначенням не може бути ефективним. Він може бути лише вчасним.

І третя: керівник, який фізично не може уявити побут учителя, лікаря, науковця чи офіцера, ніколи не ухвалить рішення в їхніх інтересах – не зі зловмисності, а тому що не має системи координат.

Як це влаштовано там, де держава працює

Нам десятиліттями розповідають про «досвід передових країн». Варто нарешті подивитися, який саме. На головних напрямах там немає менеджерів – там є професіонали, і це закріплено не в корпоративній культурі, а в законі.

Розділ 10 Кодексу США, § 113: міністром оборони може бути лише цивільна особа, і не раніше ніж через сім років після звільнення з дійсної військової служби. Зверніть увагу на напрям запобіжника: американці страхуються від міністра, який занадто військовий. Страхуватися від міністра, який до оборони не має жодного стосунку, нікому й на думку не спало – така конструкція там просто не розглядається. Цивільний міністр оборони означає цивільного з військовим досвідом, а не цивільного замість військового досвіду.

Німеччина захищає фаховість на рівні Основного закону: стаття 33 закріплює Laufbahnprinzip, принцип службової кар'єри, за яким призначити на службу можна лише того, хто має передбачену для цього напряму освіту. Щоб очолити німецьку школу, треба здобути вчительський фах, відпрацювати в класі кілька років і пройти кваліфікацію зі шкільного управління. Ідея призначити директором школи людину, яка ніколи не вела уроку, там не обговорюється – не тому, що заборонено, а тому, що нікому не спадає на думку.

Оборона, освіта, наука: де помилку не оплачують грошима

Воєнна сфера огранюється десятиліттями служби. Тут неможливо «швидко увійти в тему», бо предметом є не процеси, а поведінка людей і систем під смертельним тиском. Здатність оцінити обстановку за неповними даними, відчути момент, коли план уже не працює, витримати паузу замість ефектного наказу – це не інтелект і не енергія, це наслідок особисто пережитого. Саме тому тут обґрунтований ценз досвіду й віку: ідеться не про перевагу старших над молодшими, а про те, що деяких помилок не можна дозволити собі навіть один раз. Генералові Роберту Барроу належить вислів, який знає кожен, хто планував забезпечення військ: аматори говорять про тактику, професіонали вивчають логістику.

Звідси просте правило: якщо ти обіймаєш високу посаду в обороні у статусі цивільного – залишайся цивільним і не надягай погони. Погони треба заслужити, і жодне призначення їх не замінює. Ситуація, коли вчорашній лейтенант пояснює генералам, що вони ні на що не здатні, – це не оновлення системи, це руйнування вертикалі довіри, без якої армія не існує як організм.

В освіті й науці ціна та сама, лише розтягнута в часі. Не може підвищити рівень навченості дітей той, хто був лише учнем і жодного дня не переступив на інший бік учительського столу. Це питання не поваги до професії, а фізики процесу. А наукова школа взагалі не є структурою зі штатного розпису – це ланцюг передавання методології: від керівника до аспіранта, від аспіранта до його учня. Він рветься за один кадровий цикл, а відновлюється за двадцять років, якщо взагалі відновлюється. Керівник, який цього не бачить, щиро вважає, що нічого не сталося: будівля стоїть, звіт подано, показники виконано. А школи вже немає.

«Зараз війна, обирати нема з кого»

Аргумент серйозний: ресурс справді обмежений – лише серед держслужбовців понад 4,6 тисячі осіб проходили військову службу під час мобілізації. Але висновок протилежний. Саме тому, що ресурс обмежений, кожне непрофесійне призначення коштує дорожче: у мирний час помилка непрофесіонала вимірюється грошима й згаяним часом, у воєнний – людьми, територією і темпом. Дефіцит кадрів є підставою берегти фахівців, а не підставою їх замінювати.

Що робити

Кваліфікаційний профіль посади замість «загальних вимог». Профільна освіта й стаж саме в галузі, а не в «управлінні взагалі»; керівні посади заміщують переважно ті, хто пройшов нижчі щаблі цієї ж галузі. Для оборони, безпеки, освіти, науки, охорони здоров'я – закріпити законом, а не наказом, який змінюється разом із керівником.

Відновити конкурси – і зробити їх фаховими. Тест на загальні здібності легко проходить людина без жодного уявлення про галузь: потрібні галузевий блок в оцінюванні та представники професійної спільноти в комісіях.

Ценз досвіду для сектору безпеки і оборони. Перелік посад, попереднє перебування на яких є умовою призначення на вищу, і чітке розмежування: цивільна посада не дає права на військове звання.

Розділити адміністрування і фах усередині органу. Бюджет, закупівлі, цифровізація – робота адміністративного директора, і тут менеджерські компетенції доречні; зміст діяльності – робота фахового керівника. Тоді менеджмент стає інструментом, а не заміною професії.

Обмежити практику «своєї команди». Гранична кількість патронатних посад і оприлюднення підстав кадрових рішень щодо категорії «А»: право керівника на команду не може дорівнювати праву на демонтаж установи.

Наставництво як службовий обов'язок. Кожен фахівець із двадцятирічним досвідом веде щонайменше двох молодших, з відображенням в атестації та оплаті. Школу неможливо відновити наказом, лише передаванням – і починати треба зараз, поки є кому передавати.

Замість висновку

Менеджмент – це не гроші й не боротьба за владу. Це, по-перше, професіоналізм; по-друге, кваліфіковані кадри; по-третє, розуміння сфери, якою ти займаєшся, на кожній без винятку керівній посаді. Молодість і енергія прекрасні, і без них держава теж не живе. Але досвід і фах – не перешкода для молодих: це те, що вони мають отримати у спадок, аби не починати з нуля кожні п'ять років.

Ще один кадровий цикл – і в окремих сферах не залишиться нікого, хто пам'ятає, як це працює правильно. Жодна стратегія цього не відіграє, бо стратегії пишуть люди, а саме людей ми й втрачаємо.

Держава – це той самий корабель Платона. Питання лише в тому, кого ми зрештою пустимо до керма: того, хто все життя вивчав зорі, вітри й течії, чи того, хто найпереконливіше пояснив, що зорі й вітри вже неактуальні.