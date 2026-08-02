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Герой України пояснив, якою бачить справжню перемогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Герой України пояснив, якою бачить справжню перемогу
Оцінюючи перспективи завершення війни, Філатов зазначив, що багато залежатиме від того, коли саме це станеться
фото з відкритих джерел

«Якщо війна закінчиться найближчим часом, то, найімовірніше, по нинішній лінії зіткнення», – вважає Дмитро Філатов

Для України перемога у війні – це не лише припинення бойових дій чи повернення територій, а й побудова сильної держави, здатної самостійно гарантувати власну безпеку та розвиток. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир 1-го окремого штурмового полку, Герой України Дмитро Філатов в інтерв'ю Юлії Кирієнко.

На переконання військового, після війни країна має кардинально переглянути власні пріоритети. Україна не повинна залишатися лише аграрною державою. Майбутнє – у розвитку промисловості, сучасних технологій, енергетики та високотехнологічного виробництва.

Водночас, за його словами, відновлення неможливе без іноземних інвестицій. Для цього держава повинна створити зрозумілі та привабливі правила для міжнародного бізнесу. Україна має вигідне географічне розташування поруч із європейськими ринками, і цю перевагу потрібно використати.

Оцінюючи перспективи завершення війни, Філатов зазначив, що багато залежатиме від того, коли саме це станеться.

«Якщо війна закінчиться найближчим часом, то, найімовірніше, по нинішній лінії зіткнення, адже ми ще не маємо достатніх спроможностей, щоб силою змінити ситуацію», – сказав він.

Водночас командир переконаний, що втрачати час не можна. Якщо Україна продовжить посилювати армію, розвивати оборонну промисловість і зміцнювати міжнародні позиції, співвідношення сил може змінитися вже у найближчій перспективі.

«Ми вже пройшли великий шлях. Україну знають у світі, з нами рахуються. Якщо продовжимо працювати в цьому напрямку, наступний рік може принести зміни на нашу користь», – наголосив Герой України.

На його думку, саме така сильна, технологічна й незалежна держава і стане головним результатом перемоги, за яку сьогодні борються українські військові.

Нагадаємо, більшість західних аналітиків вважає, що найреалістичнішим варіантом розвитку подій є не мирна угода, а припинення активної фази бойових дій із фіксацією лінії фронту. Переговорний процес після цього може тривати ще роками.

Раніше український історик та публіцист Ярослав Грицак заявив, що перемогою для України у війні з Росією стане її вихід за межі простору держави-агресорки та долучення до Євросоюзу. 

 

 

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Теги: перемога Герой України держава військові промисловість війна

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