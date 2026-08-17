Зеленський отримав нові дані про плани росіян на Донеччині

Окрему увагу приділили Костянтинівці, Слов'янському та Покровському напрямкам, де Україна готує протидію діям окупантів

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо ситуації на фронті та отримав оновлені дані про завдання російської армії на Донеччині. Українські військові вже готують протидію діям окупантів на відповідних напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Особливу увагу під час доповіді приділили ситуації в районі Костянтинівки, а також Слов'янському та Покровському напрямкам. «Доповідь по фронту. Багато деталей про напрямки на Донеччині: ситуація в Костянтинівці, Слов’янський напрямок, Покровський. Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію. Дякую всім нашим підрозділам, які реально захищають позиції та майстерно застосовують дрони необхідних типів», – заявив Зеленський.

Президент також заслухав доповідь міністра оборони щодо захисту українських міст, громад і прифронтової логістики від російських безпілотників. За словами Зеленського, цей напрямок потребує додаткових ресурсів.

«Міністр оборони доповів про захист наших міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього. Разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував Головнокомандувач», – повідомив глава держави.

Яких саме кадрових рішень слід очікувати, Зеленський не уточнив. Окремою темою стали українські далекобійні операції. Президент обговорив результати таких ударів за першу половину серпня та подальші пріоритети на найближчі тижні.

«Окремо обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. Підтвердили пріоритети дипстрайків на наступні тижні та на вересень – підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу. Слава Україні!» – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що за оцінкою західних чиновників та аналітиків, президент Росії Володимир Путін розраховує повністю захопити Донбас до осені 2027 року – якщо це не вдасться, імовірність мирних переговорів суттєво зросте.