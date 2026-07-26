Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі "Епіцентр": деталі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі
Криворізький гіпермаркет працював майже 19 років
фото: ДСНС

Після удару будівлю охопила пожежа площею понад 16 тисяч квадратих метрів

Російський ударний безпілотник влучив у гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі вранці 26 липня. Унаслідок атаки будівлю було зруйновано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МВС України.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, під російським ударом опинився великий торговельний центр. Рятувальникам вдалося локалізувати займання. До ліквідації наслідків також залучили комунальні служби, а міський водоканал організував безперебійне підвезення води. У МВС уточнили, що внаслідок атаки було зруйновано будівельний гіпермаркет.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що російський дрон влучив саме у гіпермаркет «Епіцентр».

Площа пожежі перевищила 16 тисяч квадратних метрів. Роботу рятувальників ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів. Для безпечнішої ліквідації наслідків обстрілу залучили роботизовану й безпілотну техніку.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що на місці працюють підрозділи поліції, психологи надають допомогу постраждалим, а слідчі документують чергову атаку Росії на цивільний об’єкт.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що це вже третій магазин мережі на Дніпропетровщині, який зазнав російського удару від початку повномасштабного вторгнення. Він звернув увагу, що удар по криворізькому «Епіцентру» стався рівно через рік після атаки на гіпермаркет у Кам'янському.

За його Лукашука, магазин у Кривому Розі працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і сплачував податки до місцевого та обласного бюджетів. Очільник облради наголосив, що в будівельному гіпермаркеті не було військового виробництва. Російські війська цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

«Це війна на виснаження. І вона давно йде не лише на фронті, а й в економіці області», – зазначив посадовець. Він висловив підтримку працівникам, які втратили робочі місця через атаку, а також компанії «Епіцентр».

Нагадаємо, кілька днів тому російські безпілотники знищили гіпермаркет «Епіцентр» у Сумах. Тоді ворог застосував реактивний БпЛА. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У травні 2026 року російська балістична ракета пошкодила «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині. Вибухова хвиля майже повністю зруйнувала задню стіну будівлі, виникла пожежа, а двоє працівників гіпермаркету дістали поранення.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг пожежа війна МВС бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники заявили про знищення танків
Прикордонники зірвали масштабний танковий прорив Росії на Донеччині
24 липня, 10:16
На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби
РФ вдарила по Одещині: пошкоджено газопровід, загинула людина (фото)
22 липня, 09:12
Під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа в індустріальному парку
У Ленінградській області РФ спалахнула пожежа на тисячі «квадратів»
21 липня, 05:33
Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна»
Сирський вперше висловився про конфлікт із Федоровим, дрони та зарплати військових: головні тези
20 липня, 20:00
Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
14 липня, 22:25
Кав'ярня Hogo у Києві, яка зазнала пошкоджень під час масованого обстрілу, відкрилася на наступний день
Нова економічна мапа України: де бізнес заробляє найбільше попри обстріли та блекаути
14 липня, 13:35
Контрактна модель залучення живої сили до російської армії практично вичерпала свій ресурс, вважає Капустін
Російське суспільство очікує катастрофи: командир РДК розповів про настрої
13 липня, 12:59
Росія пошкодила десятки редакцій і домівок журналістів
Російські атаки по українських медіа. Спілка журналістів задокументувала 80 фактів за пів року
3 липня, 13:25
Коли війна на Близькому сході завершиться, РФ доведеться платити по рахунках
Чому мир на Близькому Сході знову відкладається і до чого тут Росія
27 червня, 19:19

Бізнес

Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі
Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі "Епіцентр": деталі
Аграрії звернулися до уряду через кризу з експортом: що пропонують
Аграрії звернулися до уряду через кризу з експортом: що пропонують
Ціни на зерно падають: експерт назвав причину
Ціни на зерно падають: експерт назвав причину
Нардеп розповів, як і де працюють українські авіакомпанії під час війни
Нардеп розповів, як і де працюють українські авіакомпанії під час війни
Китай поза грою? Тайвань вирішить головну проблему українських БпЛА
Китай поза грою? Тайвань вирішить головну проблему українських БпЛА
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
113K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
106K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
76K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua