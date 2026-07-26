Росіяни зруйнували єдиний у Кривому Розі "Епіцентр": деталі

Після удару будівлю охопила пожежа площею понад 16 тисяч квадратих метрів

Російський ударний безпілотник влучив у гіпермаркет «Епіцентр» у Кривому Розі вранці 26 липня. Унаслідок атаки будівлю було зруйновано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МВС України.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, під російським ударом опинився великий торговельний центр. Рятувальникам вдалося локалізувати займання. До ліквідації наслідків також залучили комунальні служби, а міський водоканал організував безперебійне підвезення води. У МВС уточнили, що внаслідок атаки було зруйновано будівельний гіпермаркет.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердили, що російський дрон влучив саме у гіпермаркет «Епіцентр».

Площа пожежі перевищила 16 тисяч квадратних метрів. Роботу рятувальників ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів. Для безпечнішої ліквідації наслідків обстрілу залучили роботизовану й безпілотну техніку.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що на місці працюють підрозділи поліції, психологи надають допомогу постраждалим, а слідчі документують чергову атаку Росії на цивільний об’єкт.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що це вже третій магазин мережі на Дніпропетровщині, який зазнав російського удару від початку повномасштабного вторгнення. Він звернув увагу, що удар по криворізькому «Епіцентру» стався рівно через рік після атаки на гіпермаркет у Кам'янському.

За його Лукашука, магазин у Кривому Розі працював майже 19 років, забезпечував близько 400 робочих місць і сплачував податки до місцевого та обласного бюджетів. Очільник облради наголосив, що в будівельному гіпермаркеті не було військового виробництва. Російські війська цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

«Це війна на виснаження. І вона давно йде не лише на фронті, а й в економіці області», – зазначив посадовець. Він висловив підтримку працівникам, які втратили робочі місця через атаку, а також компанії «Епіцентр».

Нагадаємо, кілька днів тому російські безпілотники знищили гіпермаркет «Епіцентр» у Сумах. Тоді ворог застосував реактивний БпЛА. Також було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

У травні 2026 року російська балістична ракета пошкодила «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині. Вибухова хвиля майже повністю зруйнувала задню стіну будівлі, виникла пожежа, а двоє працівників гіпермаркету дістали поранення.