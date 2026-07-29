Удар по одному із найбільших нафтопереробних заводів РФ: що відомо про наслідки

Лукойл-Пермнафтооргсинтез ‒ один із найбільших нафтопереробних заводів РФ потужністю майже 13 млн тонн на рік

Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1500 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що пожежа на НПЗ виникла після «прильоту» безпілотників. За попередніми даними, спалахнула установка первинної переробки нафти ‒ один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

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Лукойл-Пермнафтооргсинтез ‒ один із найбільших нафтопереробних заводів РФ потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

«Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету РФ, з якого фінансується війна проти України», – наголосила СБУ.

Нагадаємо, уранці 29 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у російській Пермі. Підприємство є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

Це вже не перша атака на цей об'єкт. Навесні 2026 року завод кілька разів зазнавав ударів безпілотників, після яких, за даними Reuters, підприємство тимчасово зупиняло роботу через пошкодження ключових установок первинної переробки нафти.