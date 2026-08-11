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Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Артема Авсєєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Артема Авсєєва
Артему Авсєєву назавжди 30 років
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення Авсєєв вирушив до військкомату, щоб стати на захист країни, але отримав відмову...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Авсєєва.

Старший солдат Артем Авсєєв, псевдо Горець, поліг 16 липня 2023 року біля села Мала Токмачка Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу. Йому назавжди 30 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  платформу пам'яті «Меморіал».

Артем народився 12 липня 1993 року в місті Самар на Дніпропетровщині. Мріяв про службу в армії, але його визнали непридатним через стан здоров'я. Працював у компанії «Нова пошта». Спочатку був оператором, а потім перевівся на термінал. 

«Він був дуже доброю людиною, нікому не відмовляв у допомозі, а ще – ніколи не сумував, усе сприймав легко та весело. Був дуже позитивним, може, саме тому мав багато друзів і швидко та без проблем вливався в будь-яку компанію», – розповіла дружина Вікторія. 

Артем Авсєєв служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади
Артем Авсєєв служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

З початком повномасштабного вторгнення вирушив до військкомату, щоб стати на захист країни, але йому знову відмовили. Зрештою він отримав повістку і став до лав Національної гвардії. Служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. Обіймав посаду кулеметника 1-ї роти 3-го батальйону. Боронив Україну на запорізькому напрямку. 

У захисника залишилися дружина, двоє дітей та мама. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

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