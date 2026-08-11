Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Артема Авсєєва

З початком повномасштабного вторгнення Авсєєв вирушив до військкомату, щоб стати на захист країни, але отримав відмову...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Авсєєва.

Старший солдат Артем Авсєєв, псевдо Горець, поліг 16 липня 2023 року біля села Мала Токмачка Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу. Йому назавжди 30 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Артем народився 12 липня 1993 року в місті Самар на Дніпропетровщині. Мріяв про службу в армії, але його визнали непридатним через стан здоров'я. Працював у компанії «Нова пошта». Спочатку був оператором, а потім перевівся на термінал.

«Він був дуже доброю людиною, нікому не відмовляв у допомозі, а ще – ніколи не сумував, усе сприймав легко та весело. Був дуже позитивним, може, саме тому мав багато друзів і швидко та без проблем вливався в будь-яку компанію», – розповіла дружина Вікторія.

Артем Авсєєв служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади фото: платформа пам'яті «Меморіал»

З початком повномасштабного вторгнення вирушив до військкомату, щоб стати на захист країни, але йому знову відмовили. Зрештою він отримав повістку і став до лав Національної гвардії. Служив у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. Обіймав посаду кулеметника 1-ї роти 3-го батальйону. Боронив Україну на запорізькому напрямку.

У захисника залишилися дружина, двоє дітей та мама.

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