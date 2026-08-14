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Самогубства та антисанітарія. На американському авіаносці спалахнув скандал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Самогубства та антисанітарія. На американському авіаносці спалахнув скандал
Центральне командування відкинуло повідомлення про погіршення умов на авіаносці USS Abraham Lincoln
фото: US Army

USS Abraham Lincoln із 5 тис. військових понад 260 днів перебуває в морі, однак у Централному командуванні заперечили найгучніші повідомлення про ситуацію на борту

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln опинився у центрі скандалу через рекордно тривале перебування в морі та повідомлення про важкі умови для екіпажу. Корабель із близько 5 тис. військовослужбовців на борту вже понад 260 днів не заходив у порт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

USS Abraham Lincoln вийшов із Сан-Дієго ще в листопаді. Спочатку очікувалося, що авіаносець повернеться у травні, однак його місію продовжили без оголошення нової дати завершення.

Наразі авіаносець бере участь в оголошеній президентом США Дональдом Трампом блокаді іранських портів. Авіаносна група USS George Washington, яка має його замінити, все ще перебуває в дорозі.

За даними видання, тривале перебування в морі призвело до виснаження екіпажу. Моряки та члени їхніх родин почали звертатися зі скаргами до сенатора Річарда Блюменталя.

Військовослужбовці повідомляли про брудну воду, запліснявілі душові та несправні туалети. Також виникли проблеми з доставкою посилок, які могли не потрапляти до адресатів протягом кількох місяців.

Окремі скарги стосувалися харчування. За словами моряків, іноді на один прийом їжі їм видавали лише половину чашки рису та два коржі.

На тлі тривалого розгортання з'явилася й інформація про проблеми з психологічним станом військовослужбовців. Цього місяця один моряк опинився за бортом, після чого його врятували за допомогою вертольота. Також повідомлялося про іншого військовослужбовця, якого вахтовий зупинив у момент, коли той нібито готувався стрибнути у воду.

У ВМС США визнали, що ситуація залишається «вкрай напруженою». Там пояснили частину проблем порушенням маршрутів постачання через бойові дії. Водночас військове командування запевнило, що більшість проблем уже вдалося вирішити, а на борту авіаносця працюють психологи та капелани.

Після появи повідомлень у медіа окрему заяву зробило Центральне командування США (CENTCOM). Там звинуватили низку ЗМІ у поширенні неправдивої інформації та заперечили найгучніші твердження щодо ситуації на кораблі.

Самогубства та антисанітарія. На американському авіаносці спалахнув скандал фото 1
cкриншот із Facebook

«Протягом останніх 48 годин низка ЗМІ поширила кілька неправдивих тверджень щодо розгортання авіаносця «Авраам Лінкольн» (CVN 72) на Близькому Сході. В одному з повідомлень стверджувалося, що сім моряків загинули під час бійки на борту авіаносця, а в інших нещодавно з’явилися припущення про різке зростання суїцидальних намірів. Ці повідомлення є НЕПРАВДИВИМИ.

Авіаносець «Авраам Лінкольн» має один із найвищих показників повторного зарахування до лав ВМС (84,4%) серед усіх авіаносців ВМС США. Моряки та морські піхотинці ударної групи авіаносця «Авраам Лінкольн» залишаються стійкими та рішучими після понад 260 днів у морі, 10 000 польотів літаків та витрати 1,5 мільйона фунтів боєприпасів. Жоден військовослужбовець на борту авіаносця не загинув, а єдиного моряка, який 3 серпня впав за борт, швидко та безпечно врятували. Поширені неправдиві повідомлення про історичне розгортання «Авраама Лінкольна» завдають шкоди нашим військовослужбовцям та їхнім близьким», – заявили у CENTCOM.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року стало відомо про масштабні технічні проблеми на іншому американському авіаносці – USS Gerald R. Ford. Значна частина з приблизно 650 туалетів на кораблі засмітилася, через що морякам доводилося щодня займатися їх прочищенням і ремонтом. Водночас несправності не вплинули на здатність авіаносця виконувати бойові завдання.

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Теги: авіаносець війна Іран США

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