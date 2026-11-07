У Національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України родичі полеглих героїв висадили дерева

Під час пам’ятної акції родини захисників висадили дерева на честь загиблих близьких у ботанічному саду Києва

Родини загиблих захисників створили алею пам’яті у ботанічному саду Києва

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України родичі полеглих військовослужбовців висадили дерева на згадку про своїх близьких. До пам'ятної акції долучилися родини захисників, які служили у підрозділах Сил територіальної оборони ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ, передає «Главком».

Захід став нагодою для родин загиблих військових зустрітися та вшанувати пам'ять своїх близьких. Голова Спілки ветеранів російсько-української війни Деснянського району генерал-лейтенант Олег Нишпор розповів, що організація об'єднує близько 300 родин. Їхня спільнота у Viber має назву «Єдина родина».

Зокрема, дружина загиблого військовослужбовця 127-го батальйону 112-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ Володимира Клепака Віта висадила на його згадку грушу. Жінка розповіла, що її донька часто гуляє у ботанічному саду з улюбленою собакою чоловіка.

На початку повномасштабного вторгнення Володимир разом із сином пішов до військкомату. Чоловік був мисливцем, на той момент йому було 59 років. Після його загибелі без батька та дідуся залишилися троє дітей і двоє онуків.

За словами Віти, чоловік вирішив долучитися до територіальної оборони без попереднього обговорення з родиною. Тоді, пригадує жінка, усім було зрозуміло, що потрібно захищати країну.

Ще одне дерево на згадку про загиблого сина висадила Ірина Косарь. Її син Юрій із позивним «Меджик» служив у 207-му батальйоні 241-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ. Він загинув на Донеччині, однак родина тривалий час не знала обставин його загибелі.

Як розповіла Ірина, рідні десять місяців шукали Юрія та сподівалися на його повернення. 30 вересня 2025 року після чергового обміну тілами загиблих було встановлено збіг ДНК.

Поки сина вважали зниклим безвісти, жінка посадила вдома квітку і сприймала її цвітіння як знак того, що Юрій повернеться. Коли родина отримала звістку про його загибель, з рослини опало все листя. Для пам'яті про сина Ірина обрала черемху.

«Як не маємо онуків, нехай це дерево коріння пускає. Ми обрали черемху. Символ ніжності, молодості, кохання», – розповіла жінка.

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У пам'ятній акції також взяв участь командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута. Він поспілкувався з родинами загиблих військових і запитав Ірину Косарь, чи залишилися в неї невирішені питання.

Жінка попросила з'ясувати всі обставини загибелі сина. У відповідь командувач повідомив, що підписав подання на державну нагороду для Юрія. За його словами, у документі детально викладені обставини загибелі військовослужбовця.

Також Ігор Плахута запропонував провести окрему зустріч із матір'ю загиблого, запросивши на неї представників бригади та батальйону.