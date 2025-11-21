Головна Країна Події в Україні
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Син Оксани Кобель пролежав під завалами понад 10 годин
фото: Суспільне Тернопіль

Рятувальникам вдалося почути сина жінки, який перебував під завалами у хвилину тиші

У Тернополі рятувальникам вдалося врятувати 20-річного Богдана Кобеля, який опинився під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Його мати Оксана Кобель розповіла, як зараз почувається її син. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Тернопіль».

Оксана Кобель прийшла до свого будинку на вулиці Стуса, 8, який зруйнували росіяни, аби вшанувати пам’ять загиблих сусідів. На місці влучання і досі розбирають завали та шукають людей. Одним із тих, кого надзвичайники врятували був син жінки Богдан Кобель. За її словами, хлопець пролежав під завалами понад 10 годин. Нині він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Попри травми та пережите Богдан Кобель переймається про те, що відбувається на місці влучання. «Він завжди був позитивно налаштований, зараз він завжди каже, хоч у нього все болить, усе тіло, і він душею тут. Тільки питає: «Мамо, наша квартира є?» Це неможливо переказати, це дуже важко», – розповіла тернополянка.

Оксана Кобель подякувала всім, хто її підтримував та допомагав. Вона також висловила співчуття родинам загиблих. «Мені дуже шкода, дуже. Купа сусідів загинула, я просто не можу все це переказати, неможливо, неможливо. Дякую тільки Богу, що врятував сина», – сказала жінка.

Про порятунок Богдана розповів рятувальник Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Денис Карпенко. Тернополянина вдалося врятувати у хвилину тиші, тоді рятувальники почули його та кинулися витягати його з-під завалів. «Ми з колегами почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Постійно тримали з ним зв’язок, бо він нервував і кричав. Я його заспокоював, казав: «Не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу, потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов’язково врятуємо», – розповів рятувальник.

До порятунку Богдана долучилися шість рятувальників. За словами Дениса Карпенка, хлопець дивом залишився живим. «Він був у кухні, біля холодильного відсіку. Його притисло кухонним стільцем. Лежав у позі ембріона – було дуже мало місця, щоб дихати. Праву руку йому перебило. Це було диво, як він вижив. Це чудо для нього. Я ще такого не бачив, щоб люди (за таких умов) виживали, там було дуже мало повітря», – зазначив Денис Карпенко.

Раніше «Главком» розповідав про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

Повідомлялося, що сестрі Богдана Кобель, Ользі Куліковській та її родині теж вдалося врятуватися. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Подружжя разом зі своєю дворічною донькою пішла до рідних, їхній будинок розташований неподалік. Ольга Куліковська розповіла, що звала Богдана, аби той пішов разом із ними під час вибухів. Але він залишився у квартирі.

Нагадаємо, що в Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку після ворожого удару 19 листопада. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Крім того, унаслідок обстрілу постраждали 94 людини, зокрема 18 дітей. Кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада зросла до 31 людини. Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу. Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

