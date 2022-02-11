Військовий експерт оцінив загрозу спільних навчань Путіна та Лукашенка

«Що в голові у Путіна, треба питати у медиків, які його обстежують»

Росія може готуватися як до вторгнення на територію України, так і шантажувати Захід та тримати в постійному напруженні українців. Про це директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Сунгуровський прокоментував нинішнє скупчення військ на кордоні, яке збільшується ще й під приводом навчань Росії та Білорусі «Союзна рішучість-2022». За його словами, будь-які дії Росії можуть переслідувати кілька цілей та бути елементами якогось сценарію, який ми навіть не розглядаємо.

«Таке скупчення військ може зіграти кілька ролей. Перше – це шантаж і Заходу, і України, аби змусити піти на відомі поступки: перемовини з «ЛДНР», спроби переконати Захід відмовитися від тих прерогатив НАТО, що були набуті після 1997 року і загалом визнати сфери впливу Росії. По-друге, є таке поняття як «привчання до загрози». Коли ти кілька разів зреагував на якусь загрозливу дію, яка не відбулася, то вважаєш, що і наступного разу вона також не збудеться. А може і збутися, але ти вже будеш до цього не готовим. І третій сценарій – підготовка до силового варіанту. Військові живуть за принципом: якщо існує вірогідність якоїсь загрози, вони мають бути до неї готовими. Але щодо того, що насправді в голові у Путіна, треба звертатися до кремлівських медиків, які його обстежують», – ділиться своїми думками Сунгуровський.

Також він сказав, що у такий спосіб Путін може плутати розвідку та приховувати дані про чисельність військових поблизу українського кордону.

«Паралельно цими переміщеннями військ Путін намагається і напружувати ситуацію, і вводити в оману розвідки щодо реальної чисельності угрупувань, які готові нанести удар», – резюмував Сунгуровський.

Нагадаємо, Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань «Союзна рішучість-2022».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.