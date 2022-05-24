Ми зробили те, що не вдавалось жодному поколінню українців

Ці три місяці відчуваються, як багато років

Після перемоги, ми маємо стати країною-прихистком

Три місяці, як почалась війна.

Несправедлива, агресивна, жорстока війна.

За ці три місяці ми пройшли шлях від того, що весь світ вважав, що нас захоплять за три дні, до того, що весь світ вважає, що ми здатні перемогти одну з найсильніших армій світу.

За ці три місяці ми зробили те, чого не вдавалось жодному поколінню в нашій історії. Ми вистояли і тепер Україна буде назавжди.

І хочу прямо зараз, щоб ми з вами дали кожен собі обіцянку. Як нам допомагає весь світ, так і ми маємо допомагати всім, хто в складній ситуації.

Після перемоги, ми маємо стати країною-прихистком. Якщо десь війна – ми перші хто має відкрити кордони та прийняти людей. Якщо десь горе – ми перші, хто буде відправляти гуманітарну допомогу. Якщо десь несправедливість, ми перші хто запропонує свої кулаки проти агресора.

Світ будується на цінностях. В одних країнах – це справжні християнські цінності: любов, милосерддя, співпереживання. В інших – ви самі знаєте, які. Наш кордон з Росією – це справді кордон з мордором та орками. Наш кордон з Росією – це кордон, який відділяє нас від зла, ненависті та аду. І ми не дамо посунути цей кордон. Ми вистоїмо.

Я пишаюсь, що живу саме зараз. Україна – перемогла вже морально, Україна переможе і на полі бою.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаймо стрій!

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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