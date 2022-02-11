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    Блокування Росією морів: Україна звернулася до ООН

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    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до Генерального секретаря ООН та до всіх держав-членів ООН - Блокування Росією морів: Україна звернулася до ООН
    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до Генерального секретаря ООН та до всіх держав-членів ООН
    фото: Постійне представництво України при ООН

    Постпред України звернувся до генсека та країн-учасниць ООН через дії Росії, яка заблокувала судноплавство в Азовському та Чорному морях

    Україна звернулася до генерального секретаря ООН та всіх держав-членів у зв'язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів під приводом навчань. Про це повідомляє постпредство України при ООН у Нью-Йорку.

    Зазначається, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця висловив рішучий протест у зв'язку із цим рішенням Росії.

    Він зазначив, що безпрецедентна з охоплення площа проведення військових маневрів, які проводить Росія, практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що може мати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

    «Українська сторона наголосила на неприпустимості подібних агресивних дій Російської Федерації, що є частиною її гібридної війни проти України. Вони демонструють неприховану зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», – зазначив Кислиця.

    Дипломат додав, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для вироблення алгоритму подальших дій у відповідь на посилення російської загрози.

    Раніше керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко, розмістив на своїй сторінці у Facebook документ, згідно з яким Росія скасувала перекриття ділянок в Азовському морі.

    Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

    Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

    Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

    Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Росія Чорне море ООН протест Україна ВМС Андрій Клименко
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    Блокування Росією морів: Україна звернулася до ООН