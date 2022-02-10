США назвали морську блокаду РФ економічною війною проти України

«Російська економічна війна проти України триває», – підкреслює американська дипмісія

Посольство США в Києві відреагувало на блокування Росією Чорного і Азовського морів під виглядом військових навчань. У дипмісії назвали такі дії Москви продовженням економічної війни проти України.

«Російська економічна війна проти України триває», – підкреслює американська дипмісія у Twitter.

Дипломати зазначили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні українській економіці

До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.