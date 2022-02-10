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    США назвали морську блокаду РФ економічною війною проти України

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    Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України - США назвали морську блокаду РФ економічною війною проти України
    Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України
    фото архівне з відкритих джерел

    «Російська економічна війна проти України триває», – підкреслює американська дипмісія

    Посольство США в Києві відреагувало на блокування Росією Чорного і Азовського морів під виглядом військових навчань. У дипмісії назвали такі дії Москви продовженням економічної війни проти України.

    «Російська економічна війна проти України триває», – підкреслює американська дипмісія у Twitter.

    Дипломати зазначили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні українській економіці

    До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

    Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

    Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

    Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

    Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Росія Чорне море економіка корабель посольство Азовське море Україна флот
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    США назвали морську блокаду РФ економічною війною проти України