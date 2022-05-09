Сотні боєприпасів. Мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків

Олександр Маркушин повідомив, що сапери вже поверхнево розмінували 100% території Ірпеня

Сапери поверхнево перевірили всю територію міста Ірпінь, що на Київщині. Про це 9 травня розповів у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Маркушин. Він також опублікував відео зі знайденими вибухонебезпечними предметами, залишеними окупантами.

«Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Усе це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами», – написав він.

Маркушин закликав місцевих жителів у разі виявлення схожих підозрілих предметів в жодному разі не чіпати їх руками, а одразу телефонувати за номером 093 700 78 72.

Нагадаємо, слідчі Держбюро розслідувань задокументували злочини російських загарбників в Ірпені Київської області та виявили 13 поховань містян.