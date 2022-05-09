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    Сотні боєприпасів. Мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків

    Місцевих мешканців при виявленні підозрілих предметів просять одразу телефонувати рятувальникам - Сотні боєприпасів. Мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків
    Місцевих мешканців при виявленні підозрілих предметів просять одразу телефонувати рятувальникам
    скріншот з відео

    Олександр Маркушин повідомив, що сапери вже поверхнево розмінували 100% території Ірпеня

    Сапери поверхнево перевірили всю територію міста Ірпінь, що на Київщині. Про це 9 травня розповів у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Маркушин. Він також опублікував відео зі знайденими вибухонебезпечними предметами, залишеними окупантами.

    «Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Усе це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами», – написав він.

    Маркушин закликав місцевих жителів у разі виявлення схожих підозрілих предметів в жодному разі не чіпати їх руками, а одразу телефонувати за номером 093 700 78 72.

    Нагадаємо, слідчі Держбюро розслідувань задокументували злочини російських загарбників в Ірпені Київської області та виявили 13 поховань містян.

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    Теги: росія окупанти війна мер Ірпінь Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Сотні боєприпасів. Мер потрощеного Ірпеня показав залишені «подарунки» від орків