Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика

Російські пропагандисти горітимуть в пеклі разом зі своїми вояками

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На фото Герой Советского Союза Петро Дзюба. Именно его фото россияне развесили по всей стране с пропагандой «1945-2022». Он был летчиком, лично сбил 15 самолетов.

Он украинец с козацкой фамилией. Родился в Константиновке, которую бомбят рашисты. Жил в Харькове, который бомбят рашисты.

Его именем назван проспект в Новобаварском районе Харькова, который бомбили рашисты. Похоронен он на кладбище, которое бомбили рашисты.

А теперь они развесили его фото: молодого, красивого и сильного духом украинца, чтоб использовать в пропаганде.

Знаете что, пропагандоны? Вы будете гореть в аду рядом с военными. Вы точно так же ответственны за смерти, как и они.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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