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    Думки вголос

    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика

    Петро Дзюба народився у Костянтинівці, яку зараз бомблять рашисти - Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика
    Петро Дзюба народився у Костянтинівці, яку зараз бомблять рашисти

    Російські пропагандисти горітимуть в пеклі разом зі своїми вояками

    Мовою оригіналу

    На фото Герой Советского Союза Петро Дзюба. Именно его фото россияне развесили по всей стране с пропагандой «1945-2022». Он был летчиком, лично сбил 15 самолетов.

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    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика
    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика
    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика
    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика

    Он украинец с козацкой фамилией. Родился в Константиновке, которую бомбят рашисты. Жил в Харькове, который бомбят рашисты.

    Его именем назван проспект в Новобаварском районе Харькова, который бомбили рашисты. Похоронен он на кладбище, которое бомбили рашисты.

    А теперь они развесили его фото: молодого, красивого и сильного духом украинца, чтоб использовать в пропаганде.

    Знаете что, пропагандоны? Вы будете гореть в аду рядом с военными. Вы точно так же ответственны за смерти, как и они.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна Друга світова війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти використовують для пропаганди фото легендарного українського льотчика