«Вагнергейт» має перерости для Зеленського у вагнерГЕТЬ

Уже точно відомо, що спецоперація була і була зірвана, як і був витік інформації

Уже точно відомо, що спецоперація була і була зірвана, як і був витік інформації

Очевидно, що влада забрехалась і загнана в глухий кут

Поки чекаємо виходу фільму від Bellingcat, влада вирішила потішити нас власною виставою під назвою «брифінг ТСК». Нагадаю, що це ТСК-обманка, створена «слугами» для того, щоб зривати реальне розслідування справи, а не дати нормальній ТСК з представленням опозицій дізнатися правду.

Але навіть у такому форматі ТСК уже не може заперечувати очевидне – спецоперація була і була зірвана, як і був витік інформації, що дозволив дізнатися про спецоперацію Росії та Білорусі, готувалася вона з 2018 року і проходила так, як ми говорили ще рік тому.

От тільки Зеленський і Єрмак ніяк до зриву не причетні, звичайно. Зеленський ні сном, ні духом, що відбувається в країні. Тільки якщо це не якась піарна тема в уявленні коміків з 95 кварталу. Та і про дзвінок Лукашенку він не говорив, це його так підставила опозиція. А Андрій Єрмак, виявляється, взагалі офіс-менеджер і не має відповідних повноважень. Шкода, що у всіх інших ситуаціях він про це забуває.

Очевидно, що влада забрехалась і загнана в глухий кут. Нам потрібно дотискати і зробити все, щоб правду стало відомо, а винні були покарані.

Чисто по-людськи, рекомендую Зеленському зараз більш активно зайнятися реформуванням тюрем.

Читайте також:

Джерело: блог Олексія Гончаренко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.