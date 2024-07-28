Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW

Росія зміцнює зв'язки з Іраном та Північною Кореєю, отримуючи військову підтримку для війни проти України

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни Російська Федерація продовжує зміцнювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю, пропонуючи в обмін військову допомогу для використання у війні проти України. Про це повідомляє Інституту вивчення війни.

Зокрема, Іран планує запустити свої супутники з російської станції у жовтні, а Північна Корея, за оцінками Банку Кореї, вперше з 2019 року продемонструвала зростання ВВП, особливо у важкій та хімічній промисловості.

За даними Банку Кореї, економіка Північної Кореї у 2023 році показала значне зростання. ВВП країни збільшився на 3,1% порівняно з попереднім роком, перервавши трирічну тенденцію до спаду та досягнувши найвищого показника з 2019 року.

Особливо помітне зростання спостерігалося у важкій та хімічній промисловості, де обсяги виробництва зросли на 8,1%. Зокрема, це стосується виробництва ключових металів, таких як залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік зазначив, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю сприяло стабілізації цін та стимулювало внутрішнє виробництво.

Нагадаємо, що у ході візиту сторони підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке передбачає, що Росія та КНДР негайно нададуть одна одній допомогу, якщо одна зі сторін зазнає нападу та опиниться у стані війни.

До слова, Сполучені Штати стежать за розвитком взаємодії між Росією та Північною Кореєю, зокрема в контексті надання Пхеньяном військової допомоги Росії в її агресії проти України. За його словами, це викликає занепокоєння з огляду на те, що «Північна Корея фактично сприяє продовженню російської незаконної окупації України шляхом матеріальної та моральної підтримки РФ».