«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом
Готуємось у найближчий тиждень до нового повороту у виборчій кампанії у США
Байдена таки дотисне deep state. Його «знімуть». Медіа, донори, конгресмени і губернатори відчайдушно «добивають» кандидата від демократів. На додачу він ще й захворів ковідом і знову публічно помилився, забувши прізвище міністра оборони Остіна.
Вже й колишній шеф Байдена Обама вважає, що шанси президента Байдена до перемоги значно зменшилися і президенту необхідно серйозно розглянути життєздатність його кандидатури.
Пелоссі також свою роботу не припиняє.
Шумер та Джеффріс недавно мали аудієнцію, після якої і посипався град припищень, що «Байден – все».
Президентом Байден ще залишиться, а от кандидатом ймовірніше за все ні. Після його оголошення почнеться полювання за «чикагськими» голосами – голосами делегатів зʼїзду Демократичної партії.
На вустах кандидатури Уітмер, Ньюсома, Шапіро, Келлі, Вес Мура, Бешира і віцепрезидентки Гарріс. Але не виключаю, що зʼявиться «темна конячка». І я тут не про Мішель Обаму.
Штаб Гарріс вже почав «обкопувати» позиції. Опитування Economist/YouGov показує, що 80% демократів схвалили би її на обрання кандидаткою на президентських виборах.
Перевага Гарріс у тому, що партії буде важко відмовитись від неї, адже на неї зорієнтований жіночий та кольоровий електорат. Відмова від неї – удар по позиціям партії в цьому електоральному середовищі.
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