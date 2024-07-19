«Гуртом батька легше бити». Зараз це відбувається з Байденом

Готуємось у найближчий тиждень до нового повороту у виборчій кампанії у США

Байдена таки дотисне deep state. Його «знімуть». Медіа, донори, конгресмени і губернатори відчайдушно «добивають» кандидата від демократів. На додачу він ще й захворів ковідом і знову публічно помилився, забувши прізвище міністра оборони Остіна.

Вже й колишній шеф Байдена Обама вважає, що шанси президента Байдена до перемоги значно зменшилися і президенту необхідно серйозно розглянути життєздатність його кандидатури.

Пелоссі також свою роботу не припиняє.

Шумер та Джеффріс недавно мали аудієнцію, після якої і посипався град припищень, що «Байден – все».

Президентом Байден ще залишиться, а от кандидатом ймовірніше за все ні. Після його оголошення почнеться полювання за «чикагськими» голосами – голосами делегатів зʼїзду Демократичної партії.

На вустах кандидатури Уітмер, Ньюсома, Шапіро, Келлі, Вес Мура, Бешира і віцепрезидентки Гарріс. Але не виключаю, що зʼявиться «темна конячка». І я тут не про Мішель Обаму.

Штаб Гарріс вже почав «обкопувати» позиції. Опитування Economist/YouGov показує, що 80% демократів схвалили би її на обрання кандидаткою на президентських виборах.

Перевага Гарріс у тому, що партії буде важко відмовитись від неї, адже на неї зорієнтований жіночий та кольоровий електорат. Відмова від неї – удар по позиціям партії в цьому електоральному середовищі.