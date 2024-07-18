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Обама висловився про участь Байдена у виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Обама висловився про участь Байдена у виборах
Колишній президент США вважає Байдена видатним президентом, який має значні досягнення на посаді
фото: Reuters

Обама висловив серйозну стурбованість здатністю Байдена брати участь у виборчій кампанії

Колишній президент США Барак Обама заявив своїм союзникам, що, на його думку, нинішній глава Білого дому Джо Байден має переглянути своє рішення щодо участі у виборах цього року. Про це повідомляє Fox News.

Джерело, знайоме з позицією Обами, зазначило, що він «продовжує бачити свою основну роль в тому, щоб служити радником президента Байдена, як вони робили це одне для одного протягом багатьох років».

Обама вважає Байдена видатним президентом, який має значні досягнення на посаді. Водночас колишній президент США висловив серйозну стурбованість здатністю Байдена брати участь у виборчій кампанії.

Барак Обама підкреслив, що чинний президент США сам може ухвалити рішення про вихід з перегонів, відкинувши ідею про те, що лише він може вплинути на свого колишнього віцепрезидента.

Нагадаємо, на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. Про це з посиланням на власні джерела пише Axios.

Раніше колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно сказала президенту США Джо Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. 

До слова, Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня.

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Теги: Джозеф Байден вибори у США США президент Барак Обама

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