Коли Зеленський зустрінеться з Байденом? Білий дім оприлюднив подробиці

Світлина з зустрічі Зеленського та Байдена у грудні 2022-го року

Лідери двох країн проведуть переговори перед засіданням Ради Україна–НАТО

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у четвер, 11 липня. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії», – анонсувала прессекретарка.

За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Жан-П'єр додала, що лідери двох країн проведуть переговори перед засіданням Ради Україна–НАТО. До відома, це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, де сьогодні розпочався саміт НАТО. Ювілейний саміт Північноатлантичного альянсу проходить із 9 до 11 липня. Попередній відбувся в липні 2023 року у Вільнюсі. Тоді Альянс ухвалив рішення, що Україна стане членом блоку без плану дій щодо членства.

За словами Зеленського, під час цьогорічного саміту НАТО пріоритетними питаннями будуть збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, представники деяких європейських та американських університетів підписали відкритий лист, у якому закликають не запрошувати Україну до Північноатлантичного альянсу. За словами підписантів, вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну.