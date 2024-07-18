Якщо Трамп стане президентом США. Який буде головний ризик для України

«Повноваження віце-президента США є скоріше символічними»

І у нас, і в Європі майже істерика у зв’язку з визначенням Джей Ді Венса як кандидата у віце-президенти США від Республіканської партії. Навіть Держдепартамент США змушений був відреагувати на цю тему.

Дійсно, ця новина є поганою для нас. Йдеться про політика з відверто антиукраїнською позицією. Він ще і затятий ізоляціоніст, а це вже погана новина і для багатьох міжнародних партнерів США, можливо, крім Ізраїлю. Взагалі позиція Венса в багатьох питаннях є більш радикальною, ніж у Трампа. І це, на думку американських аналітиків, може неоднозначно вплинути на хід виборчої кампанії і результати президентських виборів у США.

Але, давайте поки не поспішати з апокаліптичними висновками. Що треба брати до уваги. Трамп вибрав Венса не за його антиукраїнську позицію. В цьому рішенні скоріше спрацювали і фактори сімейного лобізму (добрі стосунки Венса з одним з синів Трампа), і розрахунки щодо використання Венса у виборчій кампанії (він телегенічний, яскравий, молодий), і ставки Трампа у внутрішніх розкладах в Республіканській партії.

Ще більш важливо те, що повноваження віце-президента США є скоріше символічними. Офіційно він лише головує у Сенаті США, та інших повноважень не має. Хоча Президент США може надавати віце-президенту певні функціональні обов’язки. Однак, як правило, віце-президенти не є ключовими фігурами в правлячій адміністрації. Нинішній віце-президент США Камала Гарріс майже не має впливу в адміністрації Байдена. Коли Трамп був президентом, тодішній віце-президент Пенс також не мав особливого впливу. І напевно можна сказати, що не віце-президент визначатиме зовнішню політику США в разі перемоги Трампа. На зовнішню політику США вирішальним чином впливатимуть сам Трамп, а також Держсекретар США, помічник Президента з національної безпеки, міністр оборони, директор ЦРУ, та радники, особливо наближені до Трампа. І для нас принципово важливими будуть призначення саме на ці посади в разі перемоги Трампа.

Для України було б оптимальним сценарієм в разі перемоги Трампа, якщо на важливі посади у сфері національної безпеки та зовнішньої політики буде висунуто представників рейганістського крила Республіканської партії, які підтримують Україну, і виступають за стратегію силового стримування Росії. Для Трампа це було б логічним вчинком щодо підтримки балансу між різними угрупованнями у власній команді. Але чи вчинить Трамп таким чином, стане зрозумілим лише після завершення президентських виборів у США. Трамп далеко не завжди діє за звичною політичною логікою, як і у випадку з висуванням Венса.

Ризики, і чималі, з висуванням Венса, все ж таки є. Головний ризик буде в тому, що якщо Трамп стане Президентом США, а потім щось станеться з ним, то Венс виконуватиме обов'язки Президента США. Для України це набагато більший ризик, ніж президентство самого Трампа. І хто знає, яким буде реальний вплив Венса в новій адміністрації, якщо Трамп стане Президентом США. Потенційно Венс також може стати політичним наступником Трампа в так званому таборі MAGA, до якого належать найбільш радикальні трампісти.

Так чи інакше, нам треба готуватись до суттєвих змін в політиці США до України в разі перемоги Трампа. З високою вірогідністю зараз можна прогнозувати лише одне – команда Трампа буде ініціювати і просувати переговори про завершення війни між Росією і Україною. Навряд це будуть переговори на російських умовах. Це буде сприйматись як відверта поразка США. І судячи по різних даних, Трамп це розуміє. Найбільш вірогідний сценарій – просування командою Трампа пропозицій про припинення бойових дій в Україні, але без домовленостей про статус окупованих територій і без інших неприйнятних для нас вимог Росії. Однак може обговорюватись тема відмови України від членства в НАТО. І до реагування на таку пропозицію з боку потенційно нової адміністрації США нам також треба готуватись з точки зору розробки відповідної стратегії і тактики майбутніх переговорів.