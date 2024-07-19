Байден доручив провести опитування щодо підтримки Камали Гарріс на виборах

Байден хоче дізнатися, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах

Байден став «сприйнятливішим» до закликів вийти з президентських перегонів

Президент США Джо Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Камали Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його. Про це повідомляє телеканал ABC із посиланням на чиновника.

Як зазначає джерело, президент став «сприйнятливішим» до закликів вийти з виборчої гонки. Чиновник також зазначив, що зараз американський лідер «виснажений».

Він також додав, що час, який Байден проведе на самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, дасть змогу замислитись про майбутнє та переговорити з людьми в оточенні.

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

Нагадаємо, на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. Про це з посиланням на власні джерела пише Axios.

Як повідомлялося, Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня.

До слова, колишній президент США Барак Обама заявив своїм союзникам, що, на його думку, нинішній глава Білого дому Джо Байден має переглянути своє рішення щодо участі у виборах цього року.