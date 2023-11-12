Війна в Україні. Три опції для Ілона Маска

Цікаво, чому Маска турбує знищення «цвіту української нації», а не російської

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Сразу видно: Маск не учёный, а бизнесмен. Он рассматривает только одну опцию: Зеленский идет на переговоры с Путиным для прекращения уничтожения цвета украинской нации.

Интересно, почему Маска не беспокоит уничтожение российского «цвета нации», которое происходит на полях и степях Херсонщины и Запорожья? Можно предложить южноафриканцу (Маск родился в Претории, ЮАР – «Главком») выступить с другим тезисом: Россия забирает свои войска, выводит их за границы 1991 года и начинает выплачивать Украине репарации. С точки зрения формальной логики, второе предложение ничем не хуже первого. Остаётся загадкой, по какой причине Маск говорит только то, что выгодно России, пренебрегая той самой логикой. Есть еще и третья опция. Россия выводит войска, платит репарации и наконец возвращает Украине исконные земли последней – Тамань, бывшее княжество Великой Киевской Руси Тьмутаракань. Ну, заодно кому положено отдает назад Курилы и Кёнигсберг с Кролевцем. «Куда ты лезешь со своими советами?» – говорят в таких случаях. Разве вы, Илон, разбираетесь в почти тысячелетней истории противостояния Киева и племён угро-финских вепсов, коими и являются ныне люди, называющие себя русскими?

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Ро какой причине Маск говорит только то, что выгодно России?

Впрочем, новое «всплытие» на поверхность политических дискуссий Маска позволяет затронуть более важный вопрос, чем частное мнение какого-то не очень эрудированного менеджера, хоть и высокого уровня. Эта тема касается и многих патриотично настроенных украинцев, а также в целом сторонников Украины и противников России. Сильные проукраинские блогеры и журналисты сами часто очень обострённо и эмоционально обсуждают тему, например, партизанского движения на оккупированных территориях и вообще степень неприятия там России. Отрадно сознавать, что несмотря на российскую пропаганду, запугивания, подкуп и годы под захватчиками, протестное настроение в оккупации существует. А если бы не существовало? А сколько пророссийски настроенного населения в Крыму? Разве не знакомо рассуждение некоторых украинцев: «Мы Крым теперь уже никому не отдадим и вернём его любой ценой. Но население там, конечно, в основном русское и...» И что? Так дела не делаются.

В мире сотни стран, где компактно проживает та или иная нация, отличная от титульной. Будем делить страны? Или одним, как России, можно требовать какого-то особого статуса своим единоплеменникам, живущим в Украине, вплоть до аннексии, а другим нельзя? Русские лучше других?

У украинцев нет выбора. К сожалению, кажется, Маск не с состоянии этого понять

Это война. Это бесконечная война. Именно поэтому в 1975 году страны планеты, ещё помня события Второй мировой, собрались в Хельсинки и договорились: «Хватит. Больше никаких переделов границ».

Но нашлись такие. И теперь в Украине действительно погибает цвет ее нации. Но у украинцев нет выбора. Или мы, или они. Теперь уже по-другому не будет. К сожалению, кажется, Маск не с состоянии этого понять.

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Надо остановить кровавый поток передела границ. И Украина это сделает