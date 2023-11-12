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Сергій Кримський

Війна в Україні. Три опції для Ілона Маска

glavcom.ua
Мільярдер вважає, що Зеленському слід розпочати прямі переговори з Путіним
Фото: EPA

Цікаво, чому Маска турбує знищення «цвіту української нації», а не російської

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Сразу видно: Маск не учёный, а бизнесмен. Он рассматривает только одну опцию: Зеленский идет на переговоры с Путиным для прекращения уничтожения цвета украинской нации.

Интересно, почему Маска не беспокоит уничтожение российского «цвета нации», которое происходит на полях и степях Херсонщины и Запорожья? Можно предложить южноафриканцу (Маск родился в Претории, ЮАР – «Главком») выступить с другим тезисом: Россия забирает свои войска, выводит их за границы 1991 года и начинает выплачивать Украине репарации. С точки зрения формальной логики, второе предложение ничем не хуже первого. Остаётся загадкой, по какой причине Маск говорит только то, что выгодно России, пренебрегая той самой логикой. Есть еще и третья опция. Россия выводит войска, платит репарации и наконец возвращает Украине исконные земли последней – Тамань, бывшее княжество Великой Киевской Руси Тьмутаракань. Ну, заодно кому положено отдает назад Курилы и Кёнигсберг с Кролевцем. «Куда ты лезешь со своими советами?» – говорят в таких случаях. Разве вы, Илон, разбираетесь в почти тысячелетней истории противостояния Киева и племён угро-финских вепсов, коими и являются ныне люди, называющие себя русскими?

Ро какой причине Маск говорит только то, что выгодно России?

Впрочем, новое «всплытие» на поверхность политических дискуссий Маска позволяет затронуть более важный вопрос, чем частное мнение какого-то не очень эрудированного менеджера, хоть и высокого уровня. Эта тема касается и многих патриотично настроенных украинцев, а также в целом сторонников Украины и противников России. Сильные проукраинские блогеры и журналисты сами часто очень обострённо и эмоционально обсуждают тему, например, партизанского движения на оккупированных территориях и вообще степень неприятия там  России. Отрадно сознавать, что несмотря на российскую пропаганду, запугивания, подкуп и годы под захватчиками, протестное настроение в оккупации существует. А если бы не существовало? А сколько пророссийски настроенного населения в Крыму? Разве не знакомо рассуждение некоторых украинцев: «Мы Крым теперь уже никому не отдадим и вернём его любой ценой. Но население там, конечно, в основном русское и...» И что? Так дела не делаются.

В мире сотни стран, где компактно проживает та или иная нация, отличная от титульной. Будем делить страны? Или одним, как России, можно требовать какого-то особого статуса своим единоплеменникам, живущим в Украине, вплоть до аннексии, а другим нельзя? Русские лучше других?

У украинцев нет выбора. К сожалению, кажется, Маск не с состоянии этого понять

Это война. Это бесконечная война. Именно поэтому в 1975 году страны планеты, ещё помня события Второй мировой, собрались в Хельсинки и договорились: «Хватит. Больше никаких переделов границ».

Но нашлись такие. И теперь в Украине действительно погибает цвет ее нации. Но у украинцев нет выбора. Или мы, или они. Теперь уже по-другому не будет. К сожалению, кажется, Маск не с состоянии этого понять.

Надо остановить кровавый поток передела границ. И Украина это сделает

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Теги: війна Ілон Маск путін переговори

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