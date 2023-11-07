Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап
У 2021 році Lucid Reality Labs отримала нагороду від European Technology Award в категорії віртуальна реальність
фото з відкритих джерел

Компанія активно залучає українських ІТ-фахівців

Харківський бізнесмен Вадим Слюсарєв інвестував у відомий американський VR-стартап – компанію Lucid Reality Labs, повідомляє видання про IT-індустрію Dev.ua 

Lucid Reality Labs працює з 2016-го року і є провідною в галузі консалтингу, проєктування та розробки імерсивних (занурення до віртуальної реальності – ред.) технологій. Команда компанії створює відповідні тренінги та симуляції для охорони здоров’я, медичних технологій, фармацевтики, біотехнологій, освіти, аерокосмічної та оборонної галузей. Крім того, Lucid Reality Labs працює в широкому спектрі, це AR/VR/MR та метавсесвіт.

Головний офіс вказаного стартапу у штаті Флорида, CEO компанії – Алекс Дзюба, який активно розвиває імерсивні технології та є автором багатьох публікації на тю тему, в тому числі і на сторінках американського Forbes. 

У 2021 році Lucid Reality Labs отримала нагороду від European Technology Award в категорії віртуальна реальність:

За даними вітчизняного сервісу пошуку роботи Work.ua, Lucid Reality Labs залучає кваліфікованих спеціалістів у свою команду серед українських ІТ-фахівців. З відгуками співробітників про роботу компанії можна ознайомитися на Dou, і наразі всі вони – позитивні. 

За даними, профільного видання «Game is hard», Lucid Reality Labs входить по переліку ключових глобальних виробників ринку віртуальної реальності (на основі місцезнаходження) разом з такими компаніями як WeeDesign, 4Experience, Exit Reality, Nomtek, The VOID LLC, Apzumi та HTC VIVE.

«У 2023 році розуміння нюансів ринку віртуальної реальності (VR) на основі місцезнаходження є критично важливим для бізнесу. Це розуміння дозволяє бізнесу уникнути потенційних небезпек, таких як економічні змінні, та зробити рішення на основі даних. Воно також надає конкурентну перевагу та сприяє довгостроковому успіху бізнесу», – вказує видання. 

Нагадаємо, до війни, бізнес-діяльність харківського підприємця Вадима Слюсарєва в основному була зосереджена на розвитку duty-free магазинів. Після повномасштабного вторгнення, окремі з цих його активів були зруйновані та розграбовані росіянами.

Теги: бізнес технології бізнесмен інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес закликає «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на перевезення: це завдасть збитків та банкрутств
«Це стане шоком для економіки»: Бізнес звернувся до «Укрзалізниці»
13 жовтня, 15:09
У ОАЕ бажаючі зможуть скористатись повітряними таксі
ОАЕ розпочнуть використання аеротаксі: як воно працює (фото)
20 жовтня, 14:20
Нові правила спрямовані на закриття лазівок та шляхів обходу обмежень Китаєм
США обмежать Китай у доступі до високих технологій: подробиці від Bloomberg
16 жовтня, 13:07
З 31 жовтня 2023 року «Київстар» припинить надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі
«Київстар» із 31 жовтня припинить надавати одну з найдавніших послуг
25 жовтня, 08:40
Британія запровадила санкції проти більш як 1600 фізичних осіб та компаній із моменту початку повномасштабного російського вторгнення
Financial Times розповіло, скільки британських компаній порушують санкції проти РФ
Вчора, 19:42
Азербайджан і Казахстан готові наростити продажі
Азербайджан і Казахстан збільшують товарообіг в обхід Росії
27 жовтня, 13:25
Раніше перевізники в Польщі обмежувались одним пунктом пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України
Польські перевізники погрожують перекрити кордон із Україною
30 жовтня, 14:36
Бізнесмен розповів суду, що вже вісім років страждає на панкреатит та діабет, а у СІЗО упродовж місяця не приймав необхідний препарат, який має вживати щотижня
Справа Коломойського: Суд залишив бізнесмена під вартою
24 жовтня, 15:17
Меморандум про взаємодію підписали голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та керівник Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості Олександр Соколов
Конфлікт у сфері оборонних закупівель. Держаудитслужба та бізнес домовились про взаємодію
24 жовтня, 21:56

HiTech

Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап
Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап
Китай почне масово виробляти людиноподібні роботи найближчими роками
Китай почне масово виробляти людиноподібні роботи найближчими роками
Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»
Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
Японія запустила найбільший у світі термоядерний реактор
Українці створили дрон-розміновувач
Українці створили дрон-розміновувач
Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони
Ізраїль використає першу у світі лазерну систему протиповітряної оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
31K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
19K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
9413
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
7364
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
6748
У Кривому Розі прогриміли вибухи

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту