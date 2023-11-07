Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап

У 2021 році Lucid Reality Labs отримала нагороду від European Technology Award в категорії віртуальна реальність

Компанія активно залучає українських ІТ-фахівців

Харківський бізнесмен Вадим Слюсарєв інвестував у відомий американський VR-стартап – компанію Lucid Reality Labs, повідомляє видання про IT-індустрію Dev.ua

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Lucid Reality Labs працює з 2016-го року і є провідною в галузі консалтингу, проєктування та розробки імерсивних (занурення до віртуальної реальності – ред.) технологій. Команда компанії створює відповідні тренінги та симуляції для охорони здоров’я, медичних технологій, фармацевтики, біотехнологій, освіти, аерокосмічної та оборонної галузей. Крім того, Lucid Reality Labs працює в широкому спектрі, це AR/VR/MR та метавсесвіт.

Головний офіс вказаного стартапу у штаті Флорида, CEO компанії – Алекс Дзюба, який активно розвиває імерсивні технології та є автором багатьох публікації на тю тему, в тому числі і на сторінках американського Forbes.

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У 2021 році Lucid Reality Labs отримала нагороду від European Technology Award в категорії віртуальна реальність:

За даними вітчизняного сервісу пошуку роботи Work.ua, Lucid Reality Labs залучає кваліфікованих спеціалістів у свою команду серед українських ІТ-фахівців. З відгуками співробітників про роботу компанії можна ознайомитися на Dou, і наразі всі вони – позитивні.

За даними, профільного видання «Game is hard», Lucid Reality Labs входить по переліку ключових глобальних виробників ринку віртуальної реальності (на основі місцезнаходження) разом з такими компаніями як WeeDesign, 4Experience, Exit Reality, Nomtek, The VOID LLC, Apzumi та HTC VIVE.

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«У 2023 році розуміння нюансів ринку віртуальної реальності (VR) на основі місцезнаходження є критично важливим для бізнесу. Це розуміння дозволяє бізнесу уникнути потенційних небезпек, таких як економічні змінні, та зробити рішення на основі даних. Воно також надає конкурентну перевагу та сприяє довгостроковому успіху бізнесу», – вказує видання.

Нагадаємо, до війни, бізнес-діяльність харківського підприємця Вадима Слюсарєва в основному була зосереджена на розвитку duty-free магазинів. Після повномасштабного вторгнення, окремі з цих його активів були зруйновані та розграбовані росіянами.