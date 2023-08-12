Як поляки посадили Лукашенка в багнюку

Польща готова повністю закрити кордони з Білоруссю

Вчора самопроголошеного і «вічно легітимного» щось клюнуло. Пан зненацька буркнув, що хоче «налагодити стосунки» з Польщею, бо треба розмовляти з поляками. Ціле доручення виписав навіть свому прем'єру.

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«Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці».

А що ся стало? А виявляється Польща вустами заступника глави МЗС Павела Яблонського заявила, що готова повністю закрити кордони з Білоруссю.

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Подібну заяву позавчора повторив заступник глави МВС Мацей Вонсік: Польща перекриє все сполучення із Білоруссю, в тому числі і залізничні переходи, а це зупинить транзит китайських товарів у Європу.

Думаю, КНР непублічно і досить впевнено послало сигнал Мінську зрозуміти своє місце і припинити свої тупі провокації на догоду Москви.