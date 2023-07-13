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Німеччина не хоче будувати у Польщі хаб з ремонту танків Leopard – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина не хоче будувати у Польщі хаб з ремонту танків Leopard – ЗМІ
фото: AP

Танки Leopard призначені для України, будуть ремонтуватися в Німеччині і, ймовірно, у Литві

Українські танки Leopard повинні ремонтуватись якомога ближче до кордону. Але Польща вимагає, з німецької точки зору, непомірно високі ціни. Про це пише видання Handelsblatt. 

Уряд Німеччини відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard. Про це Handelsblatt повідомили люди, знайомі з цим питанням. Причиною цього, мабуть, є цінові очікування поляків, які з німецької точки зору абсолютно перебільшені. 

У міністерстві оборони Німеччини офіційно заявили, що остаточне рішення ще не прийнято і переговори з польською стороною ще тривають. «Польща і Німеччина продовжують реалізацію ідеї ремонту танків Leopard 2», – сказав речник відомства, і додав, що дві країни координуватимуть зусилля. 

Видання зазначає, що Україні терміново потрібен спосіб повернути на озброєння пошкоджені основні бойові машини західного зразка. У контрнаступі, який триває, українські збройні сили зазнають великих втрат.

У березні, після довгих вагань, уряд Німеччини передав Україні 18 сучасних танків Leopard 2 A6. Поставки обіцяли також інші європейські партнери, зокрема Польща. Але і тут не без проблем. Як стало відомо Handelsblatt, із  14 наданих Польщею танків Leopard A4 вісім машин  прибули до України пошкодженими.

За даними міноборони Німеччини, танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6, призначені для України, будуть ремонтуватися в Німеччині і, ймовірно, також в Литві. Ремонтні роботи на цих моделях можуть початися вже зараз, «як тільки ЗСУ вкажуть на необхідність ремонту». Переговори щодо ремонту основних бойових танків Leopard 2A4 ще тривають.

Нагадаємо, про те що Німеччина та Польща ніяк не можуть домовитися щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard, які були передані Україні писало раніше видання Spiegel. 

21 квітня було озвучено домовленість про відкриття центру ремонту та обслуговування танків Leopard на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, наскільки важливий для України німецько-польський спільний проект та навіть назвав його вартість у 150 млн євро.

За його словами, танкова майстерня гарантує, що поставлені системи озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими або зношеними в бою, «можуть бути швидко відремонтовані та відремонтовані за потреби». Слухаючи Пісторіуса, план здавався конкретним. 

Тим часом, за декілька місяців після зустрічі в Рамштайні, оптимізм сторін дещо випарувався. За словами інсайдерів вдання із збройової галузі, німецько-польський танковий проект так і не просунувся з мервої точки.

Читайте також: Польща завершує підготовку сервісного центру з обслуговування українських Leopard 2

Теги: Польща Німеччина Міноборони озброєння танки переговори

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