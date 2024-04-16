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Торгова група «Ашан» продала свій бізнес у Росії студенту з Татарстану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Торгова група «Ашан» продала свій бізнес у Росії студенту з Татарстану
«Ашан» вийшов із ринку Росії
фото із відкритих джерел

«Дочка» Auchan продала торгові комплекси в Росії Тагіру Шаймарданову

«Дочка» французької групи «Ашан» (Auchan) – компанія «Сітрас» (Ceetrus) – завершила операцію з продажу активів у Росії. Йдеться про 150 тис. квадратних метрів торгових площ по всій країні. Їх новим власником стало ТОВ «Торгівельні галереї». Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб ЄДРЮО.

«Сітрас» управляла 40 торговими центрами та галереями, включаючи комплекси «Акварель» у підмосковному Пушкіні, Тольятті, Волгограді та ТЦ «Трійка» у Москві. Крім того, їй належали прикасові зони в гіпермаркетах «Ашан».

Нагадаємо, «Ашан» працює в Росії з 2002 року. Ретейлер спеціалізується на продажі продуктів, будівельних матеріалів та одягу. З початку війни в Україні російський підрозділ працює автономно без інвестицій від материнської компанії. У квітні 2022 року, після початку повномасштабної війни, російська «дочка» Auchan «Ашан Рітейл Росія» заявила, що не планує згортати роботу в Росії.

За даними ЄДРЮО, зміна власника відбулася 12 квітня. Основним власником компанії «Торгівельні галереї», яка купила активи, є 23-річний студент юридичного факультету Казанського федерального університету Тагір Шаймарданов – син адвоката Роберта Шаймарданова. Раніше молодик був членом молодіжного парламенту при держраді Татарстану. Кінцевий покупець комплексів та ціна угоди невідомі.

Студент-юрист із Татарстану купив 40 гіпермаркетів «Ашана» у Росії
Студент-юрист із Татарстану купив 40 гіпермаркетів «Ашана» у Росії

Тагір Шаймарданов володіє низкою торгових центрів у Москві та Петербурзі через АТ «Кама капітал» та КК «Кама капітал» – компанії, які були зареєстровані у червні минулого року

Шаймарданов також контролює бізнес-центр на на Войківській, заснований в середині серпня. За даними росЗМІ, її раніше створила компанія «Лідертранс», що спеціалізується на послугах із вантажних перевезень, яка також збирається придбати бізнес-центр «Метрополіс» на Ленінградському шосе у Москві.  

До слова, «Ашан Україна» закрив магазини в Запоріжжі та Кривому Розі 3 березня 2024 року. У цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди, магазин переходить в онлайн формат роботи. 

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Теги: росія бізнес дочка

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