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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чому союзники захищають Ізраїль, а не нас?

glavcom.ua
«Ізраїль та ізраїльтяни чітко зробили свій геополітичний вибір»
фото: Reuters

«Життя не залишило цій нації права дивитися на світ інфантильними очима дитини»

Задовбало ниття, чому союзники захищають Ізраїль, але не захищають Україну.

Тому що там є західні інвестиції. Інвестиції є тому, що верховенство права й економічна свобода. Попри значну соціалістичну спадщину. Тому що нема такої халепи з БЕБ, Татаровим, блокуванням податкових накладних і Національною стратегією [скорочення] доходів.

Тому що Ізраїль та ізраїльтяни чітко зробили свій геополітичний вибір, і кожен ізраїльтянин точно знає, що чекає його особисто та його дітей у разі поразки. І хоча багато разів в ізраїльській політиці було «зійтися посередині» й «просто припинити стріляти», але жодного разу не було «какая разніца». Голокост навчив, ілюзій не залишилося.

Голодомор і розстріляне Відродження не навчили.

Тому що при всіх політичних суперечках і при будь-яких лідерах (а там не янголи, були й авторитарні замашки, й корупція значна) вони будували державу та посилювали армію, включаючи величезні інвестиції в її спроможність. Тому що – дивися попередній пункт. Без ілюзій.

Життя не залишило цій нації права дивитися на світ інфантильними очима дитини, яка вірить у добрих дорослих та щасливий кінець.

Як влучно визначив позавчора Олександр Ябчанка, дорослий бачить світ таким, яким він є, а дитина – таким, як його хотілося би бачити.

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Джерело
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Теги: корупція інвестиції Ізраїль

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Валерій Пекар

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