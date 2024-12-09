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Україна отримає 4,2 млрд євро від ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна отримає 4,2 млрд євро від ЄС
Загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility у 2024 рік сягне 16 млрд євро
фото з відкритих джерел

Кошти мають надійти Україні до кінця грудня

Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах ініціативи Ukraine Facility. Йдеться про 4,2 млрд євро, які надійдуть вже цього місяця. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, кошти мають надійти до кінця грудня. Загальна допомога за ініціативою Ukraine Facility у 2024 рік сягне 16 млрд євро.

«Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейський Союз з січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 млрд євро від прибутків із заморожених російських активів. Україна зможе використовувати ці кошти, зокрема, для військових цілей.

Також повідомлялося, що цього місяця ЄС виділить 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Окрім того, у першому півріччі ЄС та Україна працюватимуть над відкриттям щонайменше перших двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції.

До слова, у ЄС розробляють механізм, який дозволить залучити кошти у розмірі 500 млрд євро до фонду, який витрачатимуть на спільні оборонні проєкти та закупівлю озброєнь.

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Теги: Європейський союз гроші фінансування Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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