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«Для мене це вже друга війна»: постраждалий на Солом'янці розповів, як пережив нічну атаку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Для мене це вже друга війна»: постраждалий на Солом'янці розповів, як пережив нічну атаку (відео)
Киянин зазначив, що під час нічної атаки дронів на нього посипались уламки
фото скріншот

Колись чоловік, коли був дитино, був поранений під час Другої світової

Постраждалий від атаки російських дронів у Солом'янському районі столиці чоловік розповів деталі атаки. Він зазначив, що його врятували від травмування штори та ковдра, якою прикрився. Відповідне відео поширила «Радіо Свобода».

Сьогодні під час атаки РФ на нього посипались уламки. «Якби не занавіска та ковдра, обличчю був би гаплик», – зазначив киянин.

Постраждалий уточнив, що для нього це вже друге поранення під час війни. Колись, коли він був дитиною, він був поранений під час Другої світової. «Для мене це вже друга війна», – зазначив пенсіонер.

Як повідомлялося, у ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували столицю. У Києві зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА у двох районах міста. Дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені. Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил РФ в Києві зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському та Святошинському районах.

У Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста. Він також зазначив, що пожежу швидко ліквідували.

Окрім цього, мер повідомив, що через падіння уламків російської ракети була пошкоджена газова магістраль. За його словами, спеціалісти тимчасово припинили подачу газу. Пізніше Кличко уточнив, що за оновленими даними кількість постраждалих у Солом'янському районі зросла до чотирьох.

У ніч проти 29 жовтня в столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку російських «Шахедів». В КМВА повідомляли про роботу ППО, а пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про пожежу внаслідок падіння уламків БпЛА.

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Теги: Віталій Кличко війна чоловік поранення Київ

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