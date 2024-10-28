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Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі та поранені
Ворог пошкодив багатоповерхівки та приватні житлові будинки
фото: Telegram/Херсонська обласна прокуратура

Росіяни вночі масовано обстріляли Центральний район Херсона

Уночі російські сили обстріляли центр Херсона. Внаслідок атаки ворога загинули двоє людей, також четверо отримали поранення, зокрема 13-річний хлопчик. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 жовтня близько 21:20 росіяни масовано обстріляли Центральний район Херсона.

Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
фото: Telegram/Херсонська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік. Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик.

Також ворог пошкодив чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району.

Як повідомлялося, у Житомирській області в ніч на понеділок, 28 жовтня, через падіння уламків збитого російського безпілотника виникла пожежа в одному з населених пунктів Житомирського району.

До слова, унаслідок влучання ворожої бомби в будинок у Холодногірському районі Харкова постраждали семеро осіб, серед них – 16-річна дівчина.

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Теги: окупанти війна Херсон обстріл вбивство

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