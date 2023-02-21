Радник Сі Цзіньпіня поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю
Кулеба зазначив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом
Головний дипломат Китаю Ван Ї розповів українському міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану, який Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні. Про це Кулеба заявив спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
«Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї, він поділився зі мною ключовими пунктами китайського мирного плану. Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки", – сказав Кулеба.
Водночас глава МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.
Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.
Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив Ван Ї заявив, що Пекін представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України.
Також Китай закликав США переглянути погляди щодо України.
Крім того, повідомлялося, що Пекін серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ.
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