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Радник Сі Цзіньпіня поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Радник Сі Цзіньпіня поділився з Кулебою деталями мирної ініціативи Китаю
Глава МЗС України Дмитро Кулеба та головний дипломат Китаю Ван Ї
фото з відкритих джерел

Кулеба зазначив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом

Головний дипломат Китаю Ван Ї розповів українському міністру Дмитру Кулебі деталі мирного плану, який Китай обіцяє представити мирну ініціативу для припинення війни в Україні. Про це Кулеба заявив спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

«Так, у нас була зустріч із топдипломатом Китаю Ван Ї, він поділився зі мною ключовими пунктами китайського мирного плану. Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки лише почувши, про що план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ, ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки", – сказав Кулеба.

Водночас глава МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишається основним пріоритетом.

Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності України.

Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив Ван Ї заявив, що Пекін представить своє бачення політичного врегулювання війни Росії проти України. 

Також Китай закликав США переглянути погляди щодо України.

Крім того, повідомлялося, що Пекін серйозно обмірковує постачання летальної військової допомоги РФ.

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Теги: Дмитро Кулеба Україна Китай війна

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