Білий дім закликає Україну розпочинати контрнаступ – ЗМІ

Білий дім боїться, що підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою

Байден у Польщі загострить увагу на необхідності для Заходу тримати курс на Україну

Білий дім тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб Україна закріпила свої здобутки на полі бою і завдала контрудару по російських військах. Про це пише Politico.

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Білий дім через багатьох офіційних осіб також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки «зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно», пише Politico і додає, що є побоювання, що «підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою».

У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.

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Там він, ймовірно, виступить і загострить увагу на необхідності для Заходу тримати курс на Україну.

Нагадаємо, що Джо Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу. Планується, що під час візиту він зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

Також польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Голова польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що візит президента США Джо Байдена цього тижня до Польщі стане сигналом «переконливого підтвердження» спільної мети країн — поразки Росії в Україні.