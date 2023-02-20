Білий дім закликає Україну розпочинати контрнаступ – ЗМІ
Байден у Польщі загострить увагу на необхідності для Заходу тримати курс на Україну
Білий дім тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб Україна закріпила свої здобутки на полі бою і завдала контрудару по російських військах. Про це пише Politico.
Білий дім через багатьох офіційних осіб також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки «зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно», пише Politico і додає, що є побоювання, що «підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою».
У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.
Там він, ймовірно, виступить і загострить увагу на необхідності для Заходу тримати курс на Україну.
Нагадаємо, що Джо Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу. Планується, що під час візиту він зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю між країнами, а також колективні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування НАТО.
Також польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.
Голова польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що візит президента США Джо Байдена цього тижня до Польщі стане сигналом «переконливого підтвердження» спільної мети країн — поразки Росії в Україні.
Коментарі — 0