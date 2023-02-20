Стали відомі подробиці десятого пакету санкцій ЄС проти Росії

У санкційному списку є російські посадовці, відповідальні за викрадення українських дітей з окупованих територій

Європейський Союз має намір включити до десятого пакету санкцій проти РФ трьох російських державних діячів. Про це стало відомо із матеріалу брюссельського порталу EUobserver.

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Зокрема, до «чорного списку» збираються включити уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову, заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та міністра сім'ї, праці та соціального захисту населення Башкортостану Ленару Іванову. За даними порталу, їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за «допомогу в організації масових викрадень українських дітей із окупованих територій».

Крім того, до списку потраплять ще 59 людей. Їхні імена не називаються, проте вказується, що вони є заступниками міністрів, депутатами, сенаторами, прокурорами, воєначальниками чи займають інші посади.

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За даними видання, такі «чорні списки» супроводжуються «пакетами доказів», призначеними для захисту від позову в Європейському суді, що підвищує ймовірність потрапляння зазначених осіб під повоєнні трибунали.

До слова, МЗС Литви очікує на введення санкцій проти «Росатома»: названо можливу умову. Глава МЗС Литви Ландсбергіс запропонував запровадити проти «Росатому» часткові санкції. На його думку, ЄС міг би ввести санкції проти російської атомної галузі, дозволивши при цьому державам, які мають контракти з «Росатомом», виконувати поточні домовленості.

Також у ЄС створять систему, що обмежить обіг російських «кривавих аламазів». Чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривамиими алмазами в майбутньому.