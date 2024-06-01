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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Американська демократія захворіла? На що саме

glavcom.ua
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У США не забороняється брати участь у виборах при наявності обвинувачувального вироку, якщо справа не пов’язана зі спробою силового захоплення влади
фото: Depositphotos

«Українське суспільство з-за океану часто критикують за незрілість, тому що наш виборець – ти ба! – голосує емоціями, а не розумом»

Американська демократія впадає у старечий маразм? Це я не про рішення присяжних, що Дональд Трамп протизаконно маніпулював фінансовими документами, щоб приховати виплати порноактрисі Стормі Деніелс. Це рішення навпаки – незалежність судової гілки влади, яку майже не обходить, хто опинився на лаві підсудних: жебрак чи мільярдер, який претендує на повернення у Білий Дім. До речі, присяжні там виносять рішення «Винний чи не винний», а вирок визначає суддя. І вирок буде оголошено наступного месяца.

Мова про реакцію американських виборців, які відразу почали люто донатити Трампа на його передвиборчу кампанію. Як так: людина визнана винною у святому для американців – мухлюванні з грошима. Але Трамп заявляє про політичні переслідування – і йому вірять! І довіряють свої гроші – щоб і далі мухлював?

Це стає занадто схожим на електоральну ситуацію в Україні. В нас теж люблять ображених. В нас теж, щоб кудись обратися, треба потерпати від влади, а краще за все бути політичним в’язнем.

При цьому українське суспільство з-за океану часто критикують за незрілість, тому що наш виборець – ти ба! – голосує емоціями, а не розумом. І тому здатен обрати то зека, то мільярдера, то артиста... Ну так Штати можуть це повторити, причому, поєднавши все разом в одному кандидаті.

У США не забороняється брати участь у виборах при наявності обвинувачувального вироку, якщо справа не пов’язана зі спробою силового захоплення влади. За іншими статтями – будь ласка! Трамп може обратися хоч з в’язниці, а після перемоги сам себе помилує.

Я не стверджую, що обрання Трампа – це погано для України, а другий строк Байдена – це добре. Я про те, що навіть стала демократична система влади, як у Штатах, дає серйозні збої. Цілком можливо, її треба модернізувати, додаючи певних запобіжників проти дурнів і злодіїв, але то суто американська справа.

Але що ж тоді казати про нашу українську систему, яка недолуга від народження та ще й постійно «покращується» недоброчесними можновладцями?!

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Теги: вибори у США суд демократія Дональд Трамп

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