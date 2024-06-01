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Чи вплине вирок Трампу на результати президентських виборів? Підсумок опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи вплине вирок Трампу на результати президентських виборів? Підсумок опитування
На вибір 56% зареєстрованих виборців Республіканської партії рішення суду щодо Трампа не вплине
фото з відкритих джерел

53% зареєстрованих виборців сказали, що його не слід ув’язнювати через справу про приховування грошей

10% зареєстрованих виборців від Республіканської партії кажуть, що вони з меншою ймовірністю проголосують за Дональда Трампа після того, як його засудили за фальсифікацію ділової документації для приховування виплати грошей порнозірці. Це стало відомо із результатів опитування Reuters/Ipsos.

Опитування, проведене через кілька годин після того, як суд присяжних Манхеттену засудив кандидата в президенти від Республіканської партії, показало, що на 56% зареєстрованих Республіканської партії це рішення не вплинуло, тоді як 35% підтримали Трампа.

Серед зареєстрованих незалежних виборців 25% сказали, що менш імовірно підтримають кандидатуру Трампа в листопаді. 18% сказали, що рішення присяжних спонукає їх проголосувати за експрезидента. 56% сказали, що засудження не вплине на їх рішення.

Вирок експрезиденту Трампу заплановано на 11 липня, і опитування показують, що виборці розділилися щодо того, чи варто йому йти у в’язницю за свої злочини. 53% зареєстрованих виборців сказали, що його не слід ув’язнювати через справу про приховування грошей, а 46% сказали, що він має відбувати термін.

Нагадаємо, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.

Пізніше суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.

До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа.

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Теги: вибори у США соцопитування США суд Дональд Трамп

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