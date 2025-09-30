Головна Гроші Бізнес
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
фото: скріншот з відео

Для відновлення втраченого обладнання Teahouse подав заявку на грант, ставши першим в Україні, хто його отримує

В Україні запущено новий напрям державної підтримки для бізнесу, що постраждав від російської агресії: «Грант на відновлення». Першим його отримувачем стане чайне виробництво з Дніпра, яке згоріло внаслідок удару ворожого дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Перший грант на відновлення отримає компанія Teahouse з Дніпра. Це підприємство за 20 років роботи перетворилося на розгалужене виробництво, яке продавало по 10−12 тонн чаю на місяць із сировини з різних куточків світу.

У липні цього року російський дрон знищив виробництво – згоріло все: 100 тонн сировини, цехи та обладнання. Проте команда не здалася, а винайняла нове приміщення, домовилася про пакування чаю на потужностях конкурентів. Вже у вересні компанія вийшла на 5 млн грн виручки.

Для відновлення втраченого обладнання Teahouse подав заявку на грант, ставши першим в Україні, хто його отримує. Заявка вже погоджена і готується до видачі.

«Грант на відновлення» є новим напрямом у межах програми «Гранти для переробних підприємств», який Кабінет міністрів запустив у серпні 2025 року.

«Максимальна сума – до 16 млн грн, але не більше фактично підтвердженої суми збитків. Кошти можна використати на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Держава бере на себе до 80% витрат. У програмі можна взяти участь повторно, через три роки після отримання першого гранту і за умови виконання всіх його умов», - розповіла Свириденко. 

Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання, а також бізнес, що працює на прифронтових та звільнених територіях. У програмі можна взяти участь повторно через три роки, за умови виконання всіх умов першого гранту.

Нагадаємо, дослідження фінансових показників показало, що найбільші збитки за перше півріччя 2025 року серед п'яти найбільших торговельних центрів Києва отримали Ocean Plaza, Respublika Park та Blockbuster Mall. Про це свідчить аналіз фінансових результатів, проведений аналітиками платформи Vkursi, інформує «Главком».

Згідно з дослідженням, найзбитковішим виявився торговельно-розважальний центр Ocean Plaza (165 тис. кв. м, товариство з обмеженою відповідальністю «ІС «Либідь») у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком – 1,4 млрд грн. У першому півріччі 2025 року дохід становив 733,8 млн грн (66,7% від рівня попереднього року). Водночас збитки скоротилися, але залишилися суттєвими і склали 130 млн грн.

