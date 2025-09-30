В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою

Для відновлення втраченого обладнання Teahouse подав заявку на грант, ставши першим в Україні, хто його отримує

В Україні запущено новий напрям державної підтримки для бізнесу, що постраждав від російської агресії: «Грант на відновлення». Першим його отримувачем стане чайне виробництво з Дніпра, яке згоріло внаслідок удару ворожого дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Перший грант на відновлення отримає компанія Teahouse з Дніпра. Це підприємство за 20 років роботи перетворилося на розгалужене виробництво, яке продавало по 10−12 тонн чаю на місяць із сировини з різних куточків світу.

У липні цього року російський дрон знищив виробництво – згоріло все: 100 тонн сировини, цехи та обладнання. Проте команда не здалася, а винайняла нове приміщення, домовилася про пакування чаю на потужностях конкурентів. Вже у вересні компанія вийшла на 5 млн грн виручки.

Для відновлення втраченого обладнання Teahouse подав заявку на грант, ставши першим в Україні, хто його отримує. Заявка вже погоджена і готується до видачі.

«Грант на відновлення» є новим напрямом у межах програми «Гранти для переробних підприємств», який Кабінет міністрів запустив у серпні 2025 року.

«Максимальна сума – до 16 млн грн, але не більше фактично підтвердженої суми збитків. Кошти можна використати на закупівлю, доставку та монтаж обладнання. Держава бере на себе до 80% витрат. У програмі можна взяти участь повторно, через три роки після отримання першого гранту і за умови виконання всіх його умов», - розповіла Свириденко.

Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання, а також бізнес, що працює на прифронтових та звільнених територіях. У програмі можна взяти участь повторно через три роки, за умови виконання всіх умов першого гранту.

